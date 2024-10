Fonte: IPA Federica Luna Vincenti e Michele Placido

Quello tra Federica Luna Vincenti e Michele Placido è sempre stato uno degli amori più chiacchierati nel mondo dello spettacolo. Lui, uno dei più grandi attori del cinema italiano; lei, attrice, cantante, produttrice, compositrice (che ora sta studiando anche come direttrice d’orchestra). In un’intervista per parlare del nuovo film diretto da Placido, la Vincenti si è soffermata sul rapporto con il marito, con cui c’è una differenza d’età di quasi 38 anni.

Federica Luna Vincenti, l’amore con Michele Placido

Eterno Visionario è tra i film più attesi (arriva nelle sale il 7 novembre) della Festa del Cinema di Roma. Il cast della pellicola è a dir poco ricco: Valeria Bruni Tedeschi, Federica Luna Vincenti (che interpreta Marta Abba), Fabrizio Bentivoglio, Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo e Michelangelo Placido. E questa è la prima volta che Placido ha preso la moglie Federica in un suo film.

Il primo incontro tra i due? Quando lei aveva 19 anni, come ha raccontato la Vincenti in un’intervista al Corriere della Sera. “Recitava a Parabito, dove sono nata. Avevo 19 anni. Lo rividi l’anno dopo a Roma. Abitavo in un pensionato con altre allieve dell’Accademia. Al matrimonio a Cisternino, dove cantò Al Bano, c’era la gente sui tetti delle case”. Giovanissima, vicina a un attore amatissimo, ma non è stato facile il loro percorso. “Una montagna da scalare. Ero timida, non avevo autostima. Ho dovuto indossare una corazza, mettermi in disparte e sostenere, con una scelta naturale il grande talento di Michele, far sì che le radici attecchissero”.

Un amore forte, il loro, che però è stato accostato spesso ai pregiudizi, anche piuttosto duri e critici. “Il più tenero è che approfittassi di Michele. Ma la più vecchia tra noi due, con i miei acciacchi fisici, sono io. La mia risposta è stata quella di lavorare”.

Le parole di Michele Placido sulla differenza d’età

La famiglia Placido ha un’intesa artistica “viscerale”. “Michele mi dice sempre: quando recito mi fido solo di te. (…) Poi abbiamo i nostri litigi, lui dopo mezz’ora dimentica tutto, io tengo un po’ di più il broncio”. A unirli non è solo l’amore, così come l’affetto per il figlio Gabriele, ma anche una cicatrice profonda, che non si è mai rimarginata. “Il dolore per la perdita, al settimo mese, di nostra figlia“.

Sulla loro differenza d’età, si era espresso anche Michele Placido non pochi mesi fa, dicendo che, sì, gli anni sono tanti, ma è stata proprio lei ad avergli allungato la vita, anche per la passione in comune per il cinema e per il teatro. “È la donna più importante della mia vita”. Eppure, tra i due, all’epoca dei primi incontri, è scoccata quasi subito la scintilla, anche se all’inizio Placido “non osava proporsi”.

Nel 2017, Federica Vincenti aveva dovuto smentire con una lettera a Vanity Fair la separazione della coppia, dopo un’intervista che aveva rilasciato: le sue parole, travisate, avevano scatenato un vero e proprio tamtam mediatico, rendendo la sua vita un inferno di dolore fino alla smentita, arrivata poche ore dopo. Oggi sono più uniti che mai, grazie alla loro intesa, sentimentale e artistica.