Michele Placido e Federica Vincenti: “38 anni di differenza, ma mi ha allungato la vita”

Ci hanno insegnato da bambini che l’amore può tutto. Persino allungare la vita, ha detto Michele Placido in una lunga intervista, dove ha ripercorso la sua carriera, ma soprattutto quel sentimento forte, potente, che prova per l’attuale moglie, Federica Vincenti. Che di anni ne ha quasi 38 in meno di lui, ma non sono un ostacolo, bensì un arricchimento. Certo, le differenze, su stessa ammissione di Placido, si sentono.

Michele Placido, l’amore con Federica Vincenti, che ha quasi 38 anni in meno di lui

Attore e regista, Michele Placido è uno dei nomi più importanti del cinema italiano. La vocazione attoriale gli ha cambiato la vita, come si suol dire, rivoluzionando tutto da un giorno all’altro. Gli anni in polizia, la formazione religiosa. Poi, però, c’è stato un punto di rottura, quel momento in cui ha avuto le idee chiare. Doveva diventare un prete, alla fine ha collezionato un Orso d’Argento per il Miglior Attore e 5 David di Donatello. E il suo è uno dei nomi di maggiore respiro internazionale quando si parla di cinema italiano.

Papà di cinque figli, tra cui Violante Placido, attrice e cantante, oggi è sposato con Federica Vincenti, che ha quasi 38 anni in meno di lui. Una differenza d’età che per molti è “impossibile”, ma che invece è stata la fortuna di Placido, tanto da avergli allungato la vita, ha raccontato al Corriere della Sera. “Mi ha prolungato la giovinezza. È una bellissima storia. Ci siamo fusi, lei non fa niente senza di me e viceversa. La sessualità finisce, come in tutte le coppie. Ci unisce la passione per cinema e teatro. È la donna più importante della mia vita”.

Durante i primi mesi di relazione, la coppia ha dovuto affrontare un momento difficile, prima della nascita di Gabriele nel 2006. “Federica rimase incinta ma abortì al terzo mese perché in grembo c’era un esserino che non vedeva e non sentiva. Fu terribile, ancora adesso mi commuovo”. Poi l’arrivo di Gabriele. “Andare a comprare le figurine dei calciatori in età così adulta è un’esperienza meravigliosa”.

Come si sono conosciuti Michele Placido e Federica Vincenti

La coppia sta insieme dal 2002, e si sono sposati nel 2012. Un amore che è stato a lungo contrastato dalle famiglie, ma che, alla fine, è diventato la ricchezza di entrambi. Ma lei è sempre stata la donna della sua vita, come aveva raccontato in passato Placido. Come si sono conosciuti? “La conobbi a Parabita, nel Leccese, dopo un mio spettacolo. Il sindaco mi disse che una ragazzina voleva entrare all’Accademia d’arte Drammatica a Roma. Ci riuscì. Io mi godevo la libertà dopo la separazione da Simonetta Stefanelli, lei viveva in un pensionato con altre allieve. Dopo un anno la invitai a casa mia, dove mi vergognavo di riceverla essendo molto disordinato”. Tra i due è scoccata quasi subito la scintilla, nonostante la differenza d’età (Placido è nato il 19 maggio 1946, Federica Vincenti l’8 novembre 1983). “Non osavo propormi”, aveva raccontato l’attore. Ma quando l’amore è forte, potente appunto, trova sempre il modo di concretizzarsi. E oggi sono ancora felici, insieme.