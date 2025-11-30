Mara Venier è pronta ad accogliere a Domenica In Barbara D’Urso, Can Yaman, Pio e Amedeo e molti altri ospiti, tra emozioni, fiction, musica e attesa per Sanremo 2026

Domenica 30 novembre, alle 14.00 su Rai1, torna l’appuntamento con Domenica In. E questa volta Mara Venier ha preparato una puntata davvero speciale, una delle più ricche e sorprendenti dell’intera stagione.

Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, la conduttrice veneziana accoglierà un parterre di ospiti che unisce cinema, musica, televisione, risate e soprattutto tante storie da raccontare.

Al suo fianco, ancora una volta, ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari e Enzo Miccio, ciascuno con il proprio stile e la propria energia per dare ritmo a un pomeriggio che promette di non annoiare nemmeno per un secondo.

Ospiti Domenica In 30 novembre 2025

Il primo grande nome della nuova puntata di Domenica In è quello di Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana rompe finalmente il silenzio: è la prima volta che concede un’intervista da quando è iniziata la sua avventura a Ballando con le Stelle. Ed è la seconda volta, da quando Carmelita ha lasciato Mediaset, che è ospite di Mara Venier.

La D’Urso si racconterà senza filtri, ripercorrendo i capitoli più intensi della sua carriera e parlando anche della vita privata. Insieme al ballerino Pasquale La Rocca, con cui sta condividendo l’avventura di Ballando con le Stelle, svelerà retroscena, emozioni e sfide affrontate durante il percorso nel dancing show Rai.

Momento molto atteso anche per l’intervista a Can Yaman, protagonista assoluto della nuova serie kolossal della Rai, Sandokan, in onda da lunedì 1° dicembre. L’attore turco, amatissimo in Italia, racconterà come ha vissuto la preparazione a un ruolo così iconico e impegnativo, tra lunghe sessioni di allenamento, acrobazie e la responsabilità di reinterpretare un personaggio che ha fatto la storia della tv. Per il pubblico sarà l’occasione perfetta per scoprire curiosità, aneddoti e qualche dettaglio inedito della serie evento.

Il pomeriggio proseguirà con il duo più irriverente della tv, Pio e Amedeo, che presenteranno il loro primo film da registi, Oi vita mia, uscito da pochi giorni al cinema. Con loro ci sarà un ospite d’eccezione, Lino Banfi, che nella pellicola ha un ruolo poetico e inaspettato. Un incontro che promette risate ma anche momenti di grande tenerezza, perché Banfi sa sempre come emozionare.

Spazio anche alla fiction, uno dei generi più amati dal pubblico di Rai 1. L’attore Giacomo Giorgio presenterà il film-tv Carosello in Love, in onda domenica 30 novembre, mentre Alessio Vassallo racconterà la nuova serie L’altro Ispettore, al via da martedì 3 dicembre. Due storie molto diverse ma accomunate dalla voglia di parlare alle famiglie e regalare emozioni genuine.

A Domenica In il talk su Sanremo 2026

Un capitolo importante della nuova puntata di Domenica In sarà dedicato a Sanremo 2026. Pochi minuti dopo l’annuncio dei Big in gara, dato da Carlo Conti durante il Tg1 delle 13.30, in studio partirà il commento a caldo: Mara Venier discuterà il cast insieme a Bruno Vespa, Gigliola Cinquetti, Nicoletta Mantovani e al giornalista musicale Luca Dondoni. Un confronto che promette opinioni forti, pronostici e un pizzico di nostalgia.

A chiudere il pomeriggio non mancheranno leggerezza e giochi: Teo Mammucari guiderà Il Musichiere e La Cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio farà fare un tuffo nel passato con un omaggio al mitico Carosello.

