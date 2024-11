Anticipazioni Da noi… A ruota libera del 10 novembre: Claudio Bisio tra gli ospiti

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Torna l’appuntamento con Da noi… A ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, in onda come sempre su Rai1 a partire dalle 17.20, subito dopo Domenica In. Anche quella di domenica 10 novembre si prospetta una puntata ricca di emozioni, con personaggi rilevanti del mondo dello spettacolo arrivati in studio per raccontarsi senza filtri e mostrare agli spettatori il loro lato più intimo e umano. Scopriamo tutti gli ospiti di oggi, tra maestri della televisione, grandi attrici e amate popstar.

Da noi… A ruota libera, gli ospiti del 10 novembre

Nella seconda domenica di novembre, Francesca Fialdini avrà il piacere di intervistare un veterano della televisione italiana. Ospite in studio il divertente Claudio Bisio, presente in una veste inedita. Lo storico conduttore di Zelig, talentuoso attore di commedie tra le più amate dagli italiani e spesso anche impegnato attore teatrale, si scopre adesso anche scrittore. A Fialdini racconterà del suo primo romanzo, dal titolo Il talento degli scomparsi. Una storia di fantasia ma dai risvolti autobiografici. “È un libro che parla di un attore che vuole una seconda vita, una seconda possibilità. È un po’ un mio desiderio vero. Non so se vi capita: ogni anno che passa depenni qualcosa che non potrai più diventare” aveva spiegato l’attore a Radio Deejay.

A seguire una coppia che gli spettatori Rai hanno già imparato a conoscere e amare (o, odiare, dipende dalla puntata). Tra gli ospiti anche le attrici Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, alias Lenù e Lila. Le sfaccettate, complesse e irresistibili, protagoniste de L’Amica Geniale, il libro bestseller mondiale della misteriosa Elena Ferrante, trasformatosi in una delle fiction più di successo degli ultimi anni, giunta ormai alla sua quarta e ultima stagione.

Fresca di Ballando con le stelle, ci sarà anche la cantante Nina Zilli, accompagnata dal suo maestro di danza, il ballerino professionista Pasquale La Rocca. Nina racconterà dell’esperienza nel game show danzereccio, bruscamente interrotta con largo anticipo sui tempi a causa di ben più di un infortunio, che le ha reso impossibile persino stare in piedi senza dolore. Abbandonare la gara, per l’appassionata concorrente, non è stato affatto facile e, dopo un periodo di riposo, cure e terapia così come prescritto dai medici, la cantante spera di poter tornare a danzare grazie a un futuro ripescaggio.

Infine, tra gli ospiti di Da noi… A ruota libera di oggi anche Massimo Manni. Il benefattore amante degli animali fondatore de Il Santuario Capria Libera Tutti, una casa di accoglienza e cura per cuccioli e amici a quattro zampe abbandonati e con problemi di salute alle porte di Roma.

Dove vedere la puntata e le repliche

Da noi… A Ruota libera andrà in onda, come sempre, su Rai1, subito dopo la conclusione della puntata di Domenica In, poco dopo le ore 17:00. Online, la trasmissione è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è anche possibile rivedere on demand le repliche di tutte le puntate precedenti o sceglierne i momenti più salienti, le interviste più divertenti e i momenti più toccanti.