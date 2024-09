Fonte: IPA Francesca Fialdini

È settembre e si riparte. E anche Francesca Fialdini, riprende saldamente il timone di Da noi… A ruota libera, che il 15 settembre torna in onda su Rai1 dopo il consueto appuntamento con Domenica In. La base del racconto non cambia: di nuovo, al centro dello studio, tornano alcuni dei personaggi più amati dello spettacolo, della musica e dello sport che si confessano di fronte alla conduttrice, ormai presenza fissa e rassicurante per il pubblico dell’Ammiraglia di Viale Mazzini.

Da noi… A ruota libera: le anticipazioni del 15 settembre

Tra gli ospiti della prima puntata non poteva mancare Milly Carlucci, pronta per di Ballando con le stelle, che ha approfittato dell’occasione per promuovere la nuova edizione del popolare programma di Rai1, in partenza il 28 settembre. Tra i partecipanti di questa stagione non mancano i volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra questi, Bianca Guaccero, Federica Pellegrini e il comico Francesco Paolantoni, disposti a mettersi alla prova sulla pista da ballo che quest’anno si preannuncia più incandescente che mai.

La conduttrice, tramite Instagram, ha già rivelato i nomi di tutti i Vip che scenderanno in pista, compreso l’ultimo concorrente che ha identificato con Anna Lou Castoldi, la prima figlia di Morgan e di Asia Argento. Noti anche tutti i maestri e gli abbinamenti con le star che quest’anno prenderanno parte allo spettacolo che si allunga di qualche puntata. La giuria è invece stata confermata in blocco con Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Caterina Balivo, invece, partecipa per parlare del suo programma La Volta Buona, giunto alla seconda stagione. La Balivo, figura ormai consolidata nei pomeriggi di Rai1, condividerà il suo entusiasmo per il nuovo ciclo della trasmissione di infotainment, che miscela attualità, storie di vita e momenti di svago.

Gli altri ospiti

Attesa in studio anche Sofia Raffaeli, ginnasta che ha conquistato uno storico bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella ginnastica ritmica, diventando la prima italiana a salire sul podio in questa disciplina. A fianco di lei c’era la sua allenatrice, Claudia Mancinelli, che si è fatta notare durante i Giochi per il suo appassionato reclamo ai giudici nella finale olimpica, un gesto che è diventato virale sui social. Insieme, hanno raccontato l’emozionante esperienza vissuta a Parigi, evidenziando il legame tra atleta e coach e i sacrifici necessari per raggiungere traguardi così elevati.

Infine, ci sarà Alberto Brandi, veterinario di Castiglion Fiorentino che ha dedicato la sua vita al benessere degli animali. Durante l’intervista, parlerà del suo nuovo libro Gli animali ci salvano, in cui esplora il rapporto profondo tra esseri umani e animali, e come questi ultimi possano offrire supporto emotivo e psicologico nei momenti difficili.

Quando va in onda

La prima puntata di Da noi… A ruota libera, con la conduzione di Francesca Fialdini, va in onda il 15 settembre dalle 17,20 su Rai1 e dopo la puntata di Domenica In. La trasmissione va in onda in contemporanea su RaiPlay e qui rimane fruibile per i giorni successivi alla diretta, disponibile sulla piattaforma di streaming della tv di stato.