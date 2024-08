Claudia Mancinelli, chi è l’allenatrice di Sofia Raffaeli: il ricorso iconico in gara

Fonte: Getty Images Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli

Allenatrice, attrice, una donna dai molteplici talenti e dotati di tanta, tanta grinta. La fama di Claudia Mancinelli è arrivata anche ai non fan della ginnastica ritmica. Ebbene sì, durante la finale delle gare individuali di ginnastica ritmica la coach ha invocato un ricorso alla giuria per l’esibizione della sua protetta, la vincitrice del bronzo olimpico Sofia Raffaeli. Un ricordo semplicemente… Iconico. Infatti le immagini della sua camminata verso e di ritorno dal manco della giuria hanno fatto il giro del mondo sui social.

Claudia Mancinelli, chi è l’allenatrice

Quella di Claudia Mancinelli è stata una scommessa vinta. Appena 10 mesi prima della partecipazione di Sofia Raffaeli alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha preso in carico la sua preparazione e quella dell’altra italiana in gara, Milena Baldassarri. Questo dopo l’addio della storica allenatrice Julieta Cantaluppi, passata a guidare la squadra israeliana nel settembre 2023.

Una scelta difficile, tra momenti complicati e soddisfazioni, ed è riuscita a portare Raffaeli sul podio: “I miei risultati – ha detto l’atleta – sono stati una scalata verso l’alto e questo terzo posto,Mancinelli è arrivata dopo l’addio sono stati una scalata verso l’alto e questo terzo posto, anche per tutto quello che è successo da un anno a questa parte, è qualcosa di fantastico. Dedico la medaglia anche a Claudia e al lavoro che abbiamo fatto insieme”.

Claudia Mancinelli non ha solo un passato da ginnasta, ma ha portato avanti parallelamente anche la carriera da attrice. Al cinema ha girato diverse pellicole tra cui Cenere, Fratelli Unici ed Emmanuel in cui le è stato affidato il ruolo di protagonista. Ha avuto modo di recitare anche in Serie Tv di successo come Un posto al sole, Che Dio c’aiuti e Non smettere di sognare ed è apparsa in diverse campagne pubblicitarie tra cui quella della Campari, di Infostrada e del Monte dei Paschi di Siena.

Il ricorso iconico di Claudia Mancinelli alla finale

L’allenatrice di Sofia Raffaeli è però diventata famosa sui social in seguito a un episodio incorso durante la finale della gara di ginnastica ritmica individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024. Infatti, dopo l’esibizione dell’atleta, Claudia Mancinelli ha camminato con passo deciso verso la giuria per chiedere ricorso sul giudizio e i punti assegnati. Un fatto molto frequente nella ritmica, ma che Mancinelli ha affrontato con uno sguardo da molti definito “iconico” e una postura determinata e potente.

“Siamo molto felici, è stata una gara bellissima e difficilissima” ha detto Mancinelli, lo sapevamo che sarebbe stato difficile. Un bronzo olimpico è una roba meravigliosa. Siamo orgogliose, abbiamo lavorato tantissimo, sicuramente ieri abbiamo fatto ancora meglio, però la gara è gara, siamo ripartite. Sofia è stata bravissima a non mollare, qualsiasi medaglia non è scontata, specialmente in questo sport in cui per una piccola perdita perdi quattro posizioni. Ha recuperato e tenuto duro, la voleva e se l’è presa coi denti”.