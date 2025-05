Anticipazioni Da noi… A ruota libera dell’11 maggio: Giulia Salemi tra gli ospiti

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Un altro weekend, un altro appuntamento con Da noi… A ruota libera: Francesca Fialdini torna con una nuova puntata del suo amatissimo talk show, che dà spazio alle storie di chi ha saputo cambiare strada e reinventarsi. Anche domenica 11 maggio la conduttrice porterà nel suo studio personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e non solo, pronti a scoprirsi e riscoprirsi davanti al pubblico più affezionato.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni dell’11 maggio

Elegante, empatica e sempre pronta a far sentire i suoi ospiti a proprio agio, Francesca Fialdini è pronta per una nuova puntata del suo show Da noi… A ruota libera. Un nuovo appuntamento, che vedrà tra i suoi protagonisti Giulia Salemi, conduttrice e influencer, che regalerà grandi emozioni agli spettatori parlando della sua esperienza di maternità.

La conduttrice è infatti diventata mamma del piccolo Kian da qualche mese e non potrebbe essere più felice. E anche nella vita sentimentale, dopo qualche turbolenza, ha ritrovato la serenità: “Siamo uno la spalla dell’altra. Siamo complici, ci sosteniamo. Siamo una squadra… Di base c’è tanta umiltà, quella dev’essere l’arma da giocare sempre”, aveva raccontato qualche tempo fa il compagno Pierpaolo Pretelli.

La chiacchierata con Francesca Fialdini sarà anche l’occasione per raccontare il rapporto con il pubblico, con i social e con sé stessa.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Un ritorno gradito nel salotto di Da noi… A ruota libera: la padrona di casa accoglierà Roby Facchinetti,storico tastierista e paroliere dei Pooh, che sarà in studio per presentare il suo nuovo progetto discografico Parsifal: l’uomo delle stelle , un’opera rock-progressive ispirata al celebre cavaliere mitologico. Un lavoro che unisce musica, mito e riflessione, frutto di anni di scrittura e ricerca artistica.

Grande attesa anche per Fausto Leali, una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano. In trasmissione canterà il suo nuovo brano inedito Un attimo d’amore, un omaggio toccante alla figura della madre. Sarà l’occasione per raccontare le origini della canzone e il legame con la propria infanzia.

Tra gli ospiti non mancheranno delle figure legate al mondo della fede e della spiritualità, dopo la recente elezione di Papa Leone XIV. Si tratta di Suor Rose Pacatte, suora americana, giornalista e studiosa, diventata di recente celebre per aver pronosticato l’elezione di Robert Francis Prevost durante un’intervista per CBS News a piazza San Pietro.

In studio tornerà anche Fra Emiliano Antenucci, frate cappuccino noto per la sua comunicazione diretta e la spiritualità vicina alle persone. Anche stavolta porterà il suo messaggio di ascolto e riflessione, legato a un cammino di fede concreto e quotidiano.

Dove e quando vedere Da noi… A ruota libera

Anche questo weekend l’appuntamento è con Francesca Fialdini, che andrà in onda su Rai 1 dalle 17.20 in poi con il suo talk show, subito dopo la puntata di Domenica In. Il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, è fruibile anche in streaming su RaiPlay, dove troverete anche le repliche della trasmissione, per riguardare le puntate quando e dove preferite.