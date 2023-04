Cristina Scuccia all’Isola 2023, l’ex consorella l’attacca: “Inversione totale”

Fonte: IPA Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi 2023

Cristina Scuccia ha iniziato la sua avventura all’Isola dei Famosi 2023 questa settimana, ma le critiche sulla sua scelta non hanno tardato ad arrivare. Nonostante una grossa fetta di pubblico l’ammiri per il suo percorso, una ex “consorella”, Suor Anna Alfieri, legale rappresentante delle scuole Marcelline italiane, ha attaccato la ragazza per la decisione di intraprendere una carriera musicale e televisiva, con parole molto forti, che non sono state affatto gradite dal pubblico del web.

Cristina Scuccia all’Isola 2023: i primi giorni

Lei lo aveva detto subito, non indosserò il bikini: infatti, in questi primi giorni di permanenza sull’Isola dei Famosi, la ex suora ogggi cantante, Cristina Scuccia, ha scelto costumi interi, shorts e t-shirt. Si sta ambientando pian piano, in questa sua prima avventura televisiva senza la tonaca. Dopo il successo riscosso a The Voice of Italy, abbiamo atteso qualche anno per rivederla, e la sua nuova scelta di vita è subito diventata un caso mediatico.

Eppure, come lei stessa ha affermato, è sull’isola per scoprire sé stessa, il mondo che la circonda e costruire nuovi legami, tante cose che, durante il periodo monastico, aveva giustamente messo da parte. E se Cristina ha trovato la sua fede e oggi non ha bisogno di una tonaca per rispettarla, così dovrebbero fare tutti con il suo percorso di vita, ancora troppo chiacchierato, anche all’interno della Chiesa.

Suor Anna Alfieri: “Cristina Scuccia mi ha deluso”

Suor Anna Alfieri, legale rappresentante delle scuole Marcelline italiane, ha rilasciato un’intervista a Adnkronos, esprimendo il suo parere in merito a Cristina Scuccia, non rivolgendo, però, parole positive sulla sua scelta di partecipare al reality di Canale 5: “Non mi ha stupito l’uscita di Cristina Scuccia dalla vita religiosa – ha spiegato – mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo l’uscita dalla vita religiosa. Già dalle origini, da quando partecipò a The voice of Italy, mi chiedevo quale valore aggiunto potesse dare questa esperienza alla sua vita religiosa. Cantare? Potremmo dire che c’è il valore aggiunto di evangelizzare, forse. Ma ballare?”.

Una critica sterile, primo perché in molte confessioni religiose il canto è un tratto fondamentale (basti pensare ai cori gospel), secondo perché furono proprio le consorelle dell’allora Suor Cristina a spingerla a partecipare al talent, gioendo per il suo cesso. Il terzo, quello fondamentale, è che la Scuccia non indossa più la tonaca, quindi le sue scelte non coinvolgono il alcun modo un ruolo religioso, non più.

“Quando nella nostra vita facciamo delle scelte fondamentali – ha aggiunto Suor Anna Alfieri – tutto il nostro esistere ne è influenzato. Cristina Scuccia ha una bellissima voce, potrebbe puntare su quella con un percorso serio, faticoso. Le scorciatoie non aiutano mai“. L’accusa è quella di sfruttare un percorso televisivo, non idoneo alla sua immagine, per aver successo nella musica, nulla di diverso da ciò che sperano di ottenere gli altri naufraghi: visibilità e successo.

“Ho visto una inversione totale”: il pesante giudizio su Cristina Scuccia

Infine, Suor Anna ha aggiunto: “Non giudico, lei avrà la sua coscienza, i suoi consiglieri, e sarei curiosa di sapere chi sono, ma mi sono dispiaciuta di quanto fatto dopo: dalle canzoni sensuali fino all’Isola dei famosi, mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione a U rispetto a quelle precedenti.” Insomma, secondo la religiosa Cristina Scuccia sta commettendo solo errori, parole pesanti per qualcuno che esordisce chiarendo che non giudica.

“Noi siamo il risultato di certe decisioni, non possiamo azzerare il passato. Se avessi potuto parlarle e consigliarla le avrei detto di prendersi il tempo per rielaborare le scelte fatte, i propri obiettivi, la direzione da seguire. Ho provato una sorta di dispiacere per il cammino intrapreso dopo l’uscita dalla vocazione e che mi pare vada a sciupare tutto un passato”. Proprio la giovane cantante ha, invece, spiegato più volte che non rinnega nulla del suo passato e che, anzi, spera che la sua storia sia di aiuto ad altri, anche attraverso l’esperienza sull’Isola dei Famosi.