Cosa vedere su Netflix a marzo 2022: tutte le novità

Voglia di novità su Netflix, dopo lunghe maratone tra serie e film? Nessun problema: il mese di marzo è ricco di new entry per tutti i gusti. Non solo produzioni originali, ma anche chicche che provengono da altre realtà, tante serie e docu-serie, qualche film atteso o acclamato ritorno dal passato. Scopriamo subito cosa vedremo a marzo 2022 su Netflix.

Cosa vedere su Netflix a marzo 2022: tutti i film in arrivo

Per prima cosa, tanti film nuovi su Netflix da gustare nei momenti di relax.

Una bionda in carriera, un film del 2003 con protagonista Reese Witherspoon: dopo la laurea, la protagonista e il amato cagnolino Bruiser si spostano alla volta di Washington D.C. per far parte dello staff di Victoria Rudd, una donna candidata al congresso. Elle si batterà per una causa animalista, portando avanti una campagna contro l’uso di cavie da laboratorio.

Tutta la vita davanti, un film del 2008 di Paolo Virzì, ispirato al libro Il mondo deve sapere di Michela Murgia. È infatti una commedia agrodolce sul mondo del precariato, raccontata dal punto di vista di chi lavora in un call center.

Against the ice, un film survival del 2022 che piacerà agli amanti dell’azione: diretto da Peter Flinth, è basato sulla storia vera raccontata in Due contro il ghiaccio di Ejnar Mikkelsen.

The weekend away, film originale Netflix in uscita, è stato diretto da Kim Farrant e si basa sull’omonimo romanzo di Sarah Alderson. La storia racconta di Beth che va in Croazia per un weekend con la sua migliore amica Kate, ma Kate viene uccisa e Beth deve capire cosa sia successo.

Il filo invisibile, un’attesa commedia drammatica del 2022, diretta da Marco Simon Puccioni, con Filippo Timi e Francesco Scianna. Uscita al cinema a febbraio, sbarca subito su Netflix.

Lo chiamavano Trinità…, un must del cinema italiano comico: è un film del 1970 che ha dato il via a una serie di sequel esilaranti. È un western all’italiana in versione commedia con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill.

The Adam project, film del 2022 diretto da Shawn Levy con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Zoe Saldana e Jennifer Garner. Perfetto per gli amanti della fantascienza: dopo essere atterrato per sbaglio nel 2022, il pilota di caccia Adam Reed si unisce al se stesso a dodici anni in una missione che potrebbe salvare il futuro.

Agente speciale Ruby, un poliziotto incasinato vorrebbe entrare in un’unità cinofila e si allea con Ruby, un’intelligente ma indisciplinata cagnolina. Da una storia vera.

Windfall, un thriller americano diretto da Charlie McDowell che racconta la storia di un ladro (Jason Segel) che si intrufola nella lussuosa casa vacanze di un arrogante miliardario (Jesse Plemons) per compiere un furto. Le cose si complicano.

Granchio nero, un film di guerra: una riluttante soldatessa cerca di porre fine alla guerra e salvare la figlia con una missione disperata e un carico top secret.

Il mio amore è un fiore di ciliegio, un film evocativo, una storia d’amore che rappresenta la fugacità e la bellezza dei fiori di ciliegio. Tratto dall’omonimo bestseller di Keisuke Uyama pubblicato da Shueisha in Giappone.

Grandine, una commedia del 2022 in cui un celebre meteorologo della TV non riesce a prevedere un’orribile grandinata, diventando il nemico pubblico numero uno ed è costretto a scappare da Buenos Aires.

Cosa vedere su Netflix a marzo 2022: le serie in arrivo

Per gli amanti delle storie a puntate, queste sono le serie nuove su Netflix per Marzo 2022.

The Guardians of Justice, un gruppo di eroi indisciplinati e turbolenti deve affrontare il male quando il loro leader – apparentemente coraggioso – si autodistrugge.

Bridgerton 2, la seconda stagione della serie di Shonda Rimes in cui si narra la storia della famiglia Bridgerton, questa volta concentrandosi sul fratello maggiore di Daphne, Anthony.

Coinquilini impossibili, una docu-serie che punta l’obiettivo su quattro coinquilini all’apparenza innocui ma che diventano veri propri incubi, rivelando intenzioni violente.

Guida astrologica per cuori infranti 2, seconda stagione tratta dall’omonimo successo editoriale scritto da Silvia Zucca edito da Casa Editrice Nord,

The Last Kingdom 5, l’ultima stagione che chiude la serie basata sui romanzi Le storie dei re sassoni di Bernard Cornwell.

I Diari di Andy Warhol, una docu-serie che racconta dei famosi appunti, per i loro aneddoti sulle celebrità – da Mick Jagger a Truman Capote.

Queer Eye Germania, una reality serie con cinque esperti di lifestyle, moda, bellezza, salute e design che migliorano vite in questa serie di trasformazione.

Byron Baes – Il paradiso degli influencer, una reality serie sugli influencer australiani che accorrono a Byron Bay per il clima temperato, le spiagge e l’atmosfera creativa. Un gruppo di amici alle prese con la vita e l’amore.

La vita dopo la morte – con Tyler Henry, una reality serie intimo in cui il medium Tyler Henry offre chiarezza e un senso di chiusura dall’aldilà, mentre indaga nel passato della propria famiglia.

Team Zenko Go, una squadra di bambini che a risolvere i problemi della città in segreto.

Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi, una serie che racconta la vita di un’acclamata chef vegana che inizia a sgretolarsi dopo aver sposato un uomo misterioso che promette di rendere il suo cane immortale.

Human resources, lo spinoff di Big Mouth che racconta di Lovebug, Mostri degli ormoni e altre creature che affrontano storie d’amore, drammi sul posto di lavoro e le necessità dei clienti.

Drôle – Comici a Parigi, tra tirare fine mese e il desiderio di diventare virali, non è facile avere successo nella comicità stand-up, ma questi amici rischieranno tutto pur di far ridere il mondo.

Is it cake? – Dolci impossibili, una reality serie in cui abili pasticceri creano torte dalle forme più curiose.

Young, famous and african, una reality serie ambientata a Johannesburg che segue un gruppo di ricche star tra divertimento, flirt e litigi.

Johnny Hallyday: una leggenda del rock, una docu-serie che racconta la vita e l’ascesa di un musicista amatissimo.

Cosa vedere su Netflix a marzo 2022: Alessandro Cattelan

Esce anche l’attesissimo docu-show chiamato Alessandro Cattelan: una semplice domanda. Il conduttore cerca di scoprire come essere felici attraverso interviste ed esperienze uniche con personaggi famosi come Geppi Cucciari, Paolo Sorrentino e Roberto Baggio. Da non perdere assolutamente.