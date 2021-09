Alessandro Cattelan, anche la splendida Serena Rossi approda a “Da Grande”

editato in: da

Alessandro Cattelan è pronto per il suo debutto in Rai e sta mettendo a punto gli ultimi dettagli delle sue due serate-evento, nelle quali andrà in onda il nuovo show Da Grande. Per l’occasione, il conduttore ha in mente tantissimi ospiti speciali: tra gli altri, spicca il nome di Serena Rossi.

La sua lunga esperienza a X Factor è ormai giunta al termine, ma Alessandro Cattelan ribolle di idee da portare sul piccolo schermo. Per questo la Rai lo ha accolto a braccia aperte, affidandogli una nuova trasmissione alla quale saranno dedicate ben due prime serate. Da Grande sarà uno show ricco di sfumature, un doppio appuntamento dedicato all’intrattenimento musicale e non solo. Per questo, sul palco si susseguiranno tantissimi ospiti: canzoni, interviste speciali e performance brillanti saranno al centro del programma, momenti di divertimento con i quali Cattelan riuscirà senza alcun dubbio a conquistare il pubblico.

Per raggiungere questo obiettivo, il conduttore ha pensato ad alcuni dei nomi più amati della televisione – e non solo! Un assaggio degli ospiti che saranno presenti nel corso delle due serate, che andranno in onda rispettivamente il 19 e il 26 settembre, ci era già arrivato nei mesi scorsi. Il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ad esempio, aveva avuto la possibilità di anticipare la presenza di Luca Argentero, Elodie, Antonella Clerici, Carlo Conti e i ragazzi de Il Volo. Ma nelle scorse ore, c’è stato un importante aggiornamento.

Alessandro Cattelan ha voluto rivelare in prima persona ai suoi fan i nomi di altri ospiti speciali che interverranno durante le due puntate di Da Grande. Tra le sue storie di Instagram, ha così annunciato che sul palco del suo show saranno presenti anche Lillo, Paolo Bonolis, il campione olimpico Gianmarco Tamberi e la bellissima Serena Rossi. Per quest’ultima, si tratta di un momento davvero magico: dopo il successo come attrice e conduttrice, ha accolto con grande piacere l’onore di fare la madrina del Festival di Venezia 2021. E tra poco la rivedremo in tv come ospite di Cattelan, per regalare nuove emozioni al pubblico.

Le sorprese, comunque non finiscono qui: Alessandro ha ammesso di non aver ancora completato la lista dei volti noti che parteciperanno a Da Grande. Ci saranno ancora altri protagonisti, pronti ad intrattenerci tra risate e momenti di riflessione. Ma, per il momento, i loro nomi restano top secret.