IPA Gerry Scotti

Da inizio dicembre, Mediaset ha dato uno scossone al proprio palinsesto, prevedendo un nuovo appuntamento in prima serata per Gerry Scotti. E anche nel prime time di domenica 11 gennaio, su Canale 5, va in onda Chi vuol essere milionario – Il Torneo. La nuova veste dello storico quiz condotto, come sempre e ormai da più di vent’anni, da Gerry Scotti.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo, le anticipazioni dell’11 gennaio

A cinque anni di distanza dall’ultima messa in onda nel 2020, Chi vuol essere milionario è tornato in una veste, trasformandosi ne Il Torneo. Si tratta di una versione più concitata e accattivante, voluta dallo stesso Gerry Scotti per offrire al pubblico un format “adrenalinico e più coinvolgente”. A differenza del passato, la puntata non si concentra infatti su una singola scalata, ma è suddivisa in diverse manche.

I concorrenti che superano le prime prove di cultura e velocità, si aggiudicano la possibilità di tentare di vincere il premio finale di un milione di euro. Ma soltanto all’ultimo secondo si scopre chi tra i tre è il vero vincitore: perché per accaparrarsi l’agognato bottino, è necessario ottenere un punteggio più alto dei propri avversari. Così come spiegato da Scotti a TV, Sorrisi e Canzoni, “non ci si può accontentare, ma bisogna andare avanti il più possibile. Se il concorrente successivo arriva al tuo stesso livello, ma ha tempi migliori, i soldi diventano suoi”.

La scelta di Gerry Scotti si è rivelata vincente e il conduttore è premiato anche in termini di ascolti. La nuova versione di Chi vuol essere milionario è riuscita a battere, nella gara Auditel, persino la prima della Scala. E la scorsa settimana, domenica 4 gennaio, si è guadagnata il 18,5% di share. Il merito è stato anche di Claudio, il campione della serata che ha sconfitto gli agguerriti avversari tornando a casa con 150.000 euro in più sul conto in banca. Vittoria ottenuta grazie a una preparazione vasta e sfaccettata, a un invidiabile sangue freddo e all’aiuto di un supporto speciale: il nipote 19enne, brillante studente del liceo classico che, chissà, magari in futuro prenderà il posto dello zio sulla poltrona di Chi vuol essere milionario.

A che ora va in onda e dove vederlo

Chi vuol essere milionario – Il Torneo, va in onda domenica 11 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5. Appuntamento subito dopo La ruota della Fortuna, a partire dalle ore 21:30 circa – e preparatevi perché si prosegue ben oltre la mezzanotte. Non solo in tv, il quiz di Gerry Scotti è disponibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Chi ha impegni per questa sera o non riesce ad arrivare fino alla fine, può recuperare la puntata on demand, sempre sul sito Mediaset, dove sarà disponibile anche una selezione dei momenti più avvincenti della scalata al milione dei concorrenti. Sull’app o sulla pagina web è possibile anche recuperare gli appuntamenti delle settimane passate, per celebrare a pieno il ritorno di questo show che, ormai da 25 anni, continua a essere tra i preferiti degli italiani.

