Anticipazioni Che tempo che fa del 18 maggio, l’intervista a Renzo Arbore

Fonte: IPA Fabio Fazio

Nel salotto più amato della domenica sera, dove l’attualità si intreccia con l’ironia e il racconto prende forma tra divertimento e riflessione, torna l’appuntamento con Che tempo che fa. E per la puntata di domenica 18 maggio, Fabio Fazio ha preparato un colpo di scena che sa di storia della televisione con l’intervista esclusiva a Renzo Arbore, icona di un modo di fare spettacolo che ha cambiato per sempre il nostro modo di guardare la tv. Ma chi sono gli altri ospiti dell’ultima puntata? Scopriamoli nelle anticipazioni.

Che tempo che fa, le anticipazioni del 18 maggio

Con la sua voce inconfondibile e lo sguardo tagliente che ha attraversato più generazioni, Renzo Arbore sarà protagonista di un incontro attesissimo che sa di intrattenimento ma anche di nostalgia profonda. A Che tempo che fa, l’artista di Foggia è la memoria viva di un’Italia che rideva, pensava e cantava insieme.

Fabio Fazio lo accoglie in studio per ripercorrere una carriera inimitabile, dal successo di Quelli della notte all’avventura musicale dell’Orchestra Italiana, passando per la rivoluzione condotta nella televisione sperimentale. È quello che ha saputo creare col suo programma diventato un cult, andato in onda per la prima volta nel 1985 e diventato presto un fenomeno popolare e culturale. Ideato insieme a Ugo Porcelli, quel varietà notturno rivoluzionario ha lanciato talenti come Nino Frassica, Maurizio Ferrini, Marisa Laurito, Riccardo Pazzaglia, Simona Marchini, Roberto D’Agostino, Massimo Catalano, Dario Salvatori e Andy Luotto. Una vera fucina di personaggi e linguaggi che avrebbero plasmato il volto della TV italiana.

Si celebra quindi questo anniversario speciale ma parlare di Renzo Arbore solo per Quelli della notte sarebbe riduttivo. In oltre 60 anni di carriera, è stato mente creativa di oltre venti format di successo, da Bandiera Gialla ad Alto gradimento, da Indietro tutta a Speciale per voi, fino a Telepatria International, Cari amici vicini e lontani, Tagli, ritagli e frattaglie e Il caso Sanremo. Il 2025 lo ha visto anche protagonista di Come ridevamo, il nuovo programma che, insieme all’amico e musicista Gegè Telesforo, ripercorre la comicità italiana della seconda metà del Novecento.

Gli altri ospiti

La puntata del 18 maggio di Che tempo che fa si muove, come sempre, tra attualità e spettacolo. Fabio Fazio conduce, ma non impone. E al suo fianco, non possono mancare Luciana Littizzetto e la presenza delicata di Filippa Lagerbäck, che completano un quadro perfetto e ormai dipinto con grande maestria da molti anni. Oltre all’intervista a Renzo Arbore, ci sarà spazio anche per il confronto politico, con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Tra gli ospiti, anche Alessandro Gassmann, al cinema dal 5 giugno con Mani nude, il nuovo film di Mauro Mancini presentato alla Festa del Cinema di Roma a ottobre 2024.

E ancora Diego Abatantuono, che sta per compiere 70 e Concita De Gregorio, autrice del libro Di madre in figlia. In studio anche l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra. Infine, il consueto appuntamento con Il Tavolo che chiude la serata.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

L’ultima puntata di Che tempo che fa va in onda il 18 maggio sul Nove, su nove.tv e su discovery+ dalle 19,30. Il programma vive inoltre sui social attraverso l’hashtag ufficiale e con le clip che raccolgono i momenti più importanti dello show.