Luciana Littizzetto è tornata a casa e dovrebbe tornare anche in studio per Che tempo che fa: ad attenderla Antonella Clerici e il cast di Follemente, oltre a Fabio Fazio ovviamente

Fonte: IPA Fabio Fazio

Fabio Fazio andrà in onda stasera, domenica 16 febbraio, normalmente. Concluso Sanremo 2025, l’appuntamento domenicale non ha nulla da temere in termini ascolti. Di fatto, è il caso di precisarlo, non ci sarà bisogno di una controprogrammazione alternativa, come fatto da Mediaset negli ultimi giorni.

Che tempo che fa, gli ospiti

Si parlerà di certo di Sanremo 2025 a Che tempo che fa. Non potrebbe essere altrimenti, data l’importanza della kermesse, che ha spinto anche Maria De Filippi a mettere in pausa il suo C’è posta per te.

In studio poi ci sarà Antonella Clerici, che quest’anno è stata voluta da Carlo Conti come co-conduttrice, insieme con Gerry Scotti. Una singola serata molto apprezzata, della quale avrà modo di parlare stasera alla scrivania di Fabio Fazio.

Non soltanto lei tra gli ospiti, anzi. Sguardo rivolto in maniera particolare al mondo del cinema. In studio ci saranno infatti Pilar Fogliati, Edoardo Leo, Emanuela Fanelli e Claudio Santamaria, ovvero alcuni dei protagonisti di Follemente, nuovo film di Paolo Genovese, in sala dal 20 febbraio. Un ricchissimo cast, quello scelto per la pellicola del regista di Perfetti sconosciuti, che comprende anche: Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico e Rocco Papaleo.

Come sta Luciana Littizzetto

Non sappiamo se Luciana Littizzetto riuscirà a essere in studio per Che tempo che fa. Non è da escludere che la celebre comica possa concedersi un po’ di riposo e optare magari per un collegamento video.

Lo scorso 13 febbraio è infatti tornata a casa dopo una pancreatite acuta, che l’ha spinta al ricovero presso l’ospedale Gradenigo. Domenica 9 febbraio si era collegata per spiegare il motivo della propria assenza, lanciando un appello all’Italia tutta, ma in particolar modo al governo Meloni: “Abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica, non buttiamola via. Proteggiamola”. Conoscendo la sua indole, è probabile che stringerà i denti per essere in studio fisicamente.

Dove vedere Che tempo che fa

L’appuntamento con Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa è fissato per le ore 19:30 di stasera, domenica 16 febbraio. Chiunque volesse seguire l’amatissima trasmissione, potrà farlo collegandosi al canale Nove.

In alternativa, però, è possibile vedere il tutto via streaming, collegandosi al sito Nove.tv, che offre la chance di visione a tutti i dispositivi digitali (smartphone, tablet, laptop e computer). Sulla piattaforma sono inoltre proposte anche le puntate precedenti, dal cambio rete a oggi (le altre sono su RaiPlay).