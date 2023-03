“C’è posta per te” riprende: quando torna Maria De Filippi in tv

Fonte: Ansa Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, un amore lungo 33 anni

Lo spettacolo deve andare avanti, (quasi) sempre. Mediaset, giustamente, ha deciso di sospendere per questa settimana gli show di Maria De Filippi, dopo l’improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo. E seppure il pubblico attende con ansia di rivedere la conduttrice in onda, c’è ancora un po’ da attendere. Mentre le polemiche si susseguono sui social, in particolare per Amici, la rete ha preso la sua decisione, C’è posta per te tornerà in onda questo sabato.

Perché Mediaset ha sospeso i programmi di Maria De Filippi

Questa è sembrata subito la scelta più giusta: i programmi condotti da Maria De Filippi sono stati sospesi da Mediaset, sino a data da destinarsi. Seppure le puntate siano solitamente registrate (specie nel caso di Uomini e Donne con settimane di anticipo), per rispetto verso il lutto della conduttrice e la scomparsa di Maurizio Costanzo, volto storico della rete, si è deciso, ormai da venerdì scorso, di non mandare in onda i tre show.

Al posto di C’è posta per te, sabato 25 febbraio è stata trasmessa una puntata del Maurizio Costanzo Show, e nella fascia pomeridiana ricoperta dal popolare dating e da Amici di Maria De Filippi, Canale 5 ha optato per episodi extra di Terra Amara, le repliche della fiction Buongiorno mamma, e alcuni film.

Quando va in onda “C’è posta per te”: la data ufficiale

L’appuntamento previsto per sabato 4 marzo sembra confermato: C’è posta per te torna in onda, con la puntata del 25 febbraio, che era stata sostituita da una replica d’eccezione del Maurizio Costanzo Show. A darne la conferma ufficiale ci pensa Witty TV, la piattaforma della Fascino che si occupa dei programmi della conduttrice. Torna, dunque, l’appuntamento con le emozioni, tanto atteso dal pubblico di Canale 5 che, in questi giorni, si è domandato spesso quando avrebbe rivisto Maria sullo schermo.

Questa puntata era stata registrata prima della inaspettata scomparsa di Costanzo, deceduto il 24 febbraio, ma potrebbe essere stata “epurata” da eventuali siparietti comici e ospiti, per mantenere un clima di decoro e di lutto nel rispetto dell’accaduto.

Quando torneranno “Uomini e Donne” e “Amici”

L’attesa è ormai agli sgoccioli, Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi torneranno in onda lunedì 6 marzo. Il primo con gli episodi già registrati prima della scomparsa del marito della conduttrice, il secondo con la regolare fascia pomeridiana.

I ragazzi, intanto, continuano la loro vita scolastica regolarmente: nulla si è fermato, e domenica 5 marzo, alle ore 14, tornerà su Canale 5 il solito appuntamento per scoprire chi riceverà la maglietta del serale e chi dovrà (forse) tornare a casa. Ma ci sarà Maria De Filippi? Le ipotesi sono tante, come ad esempio quella di una sostituzione, momentanea da parte di Silvia Toffanin, ma nulla è ancora certo.

Per Uomini e Donne, invece, la situazione è diversa: ci sono ancora puntate registrate da mandare in onda, quindi, il ritorno della conduttrice non sarà immediato. Anzi, qualcuno sostiene che, nelle prossime registrazioni, potrebbe essere il suo braccio destro, Raffaella Mennoia, volto già noto al pubblico del programma, a fare le sue veci in studio.