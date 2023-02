“C’è posta per te” in onda contro il volere della De Filippi: la decisione di Maria

Fonte: IPA Cosa accade a C'è posta per te

La sfida di Mediaset contro il Festival di Sanremo 2023 è agli sgoccioli, e per controbattere alla super finale, Canale 5 ha deciso di mandare in onda C’è posta per te, contro il volere di Maria De Filippi. Infatti, già nei giorni scorsi, la conduttrice si era limitata a dire che doveva accettare la decisione della sua azienda, mostrando un certo disappunto. Maria, che spesso negli ultimi anni ha messo in pausa il suo show durante la settimana sanremese, arrivando persino a condurre la kermesse canora, pare non abbia gradito questa contro programmazione. I risultati dell’auditel dei giorni scorsi le hanno dato ragione. Tanto da portarla a prendere una decisione storica per la puntata del suo format in onda questa sera.

Le parole di Maria De Filippi: “Rispetto la mia azienda”

A sorpresa, quest’anno, Mediaset ha deciso di continuare con la consueta programmazione sulla sua rete ammiraglia e su Italia 1. Un suicidio in fatto di auditel: negli anni più gloriosi del Festival di Sanremo, quelli di Amadeus, nessuno è in grado di rubargli una fetta di ascolti, tanto meno Le Iene e il Grande Fratello Vip che, in questa stagione televisiva, stanno faticando più del solito.

Infatti, con oltre il 60% di share, i dati più alti dal 1995, la kermesse canora ha vinto tutte le sere a mani basse, portando il reality di Alfonso Signorini a registrate gli ascolti più bassi nella storia del programma. E pensare che Maria De Filippi aveva probabilmente già previsto tutto.

“Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo – aveva detto nei giorni scorsi la conduttrice – sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare”. Parole pesanti come macigni, ma che non hanno fatto fare nessun passo indietro alla rete che, invece, ha preferito andare avanti con questo piano, tanto da portare Maria ad altre dichiarazioni sibilline.

“So di lavorare in una televisione privata, dove la logica commerciale è importante. Ne sono consapevole e la comprendo – ha aggiunto la padrona di casa di C’è posta per te, che lei avrebbe preferito stoppare per una settimana. “Considero Sanremo un evento fondamentale per la musica italiana, e anche per me“.

Innegabile che Amici di Maria De Filippi e i suoi concorrenti, in questi anni, sono stati molto agevolati dal Festival, che ha sempre concesso una vetrina ai giovani talenti scoperti dalla presentatrice nel suo talent show.

“Mi è stato chiesto di andare in onda lo stesso il sabato di Sanremo, essendo una televisione privata rispetto la decisione”. Insomma, la De Filippi ha fatto capire come la pensa, ma non ha potuto obiettare in alcun modo.

La mossa di Maria De Filippi a C’è posta per te

Ma non pensiate che Maria sia rimasta con le mani in mano. Infatti, per tutelare mesi di lavoro e l’integrità del suo programma, ha scelto di non aver ospiti vip nella puntata in onda sabato 11 febbraio, ovvero quella contro il Festival di Sanremo. Insomma, sarebbero andati sprecati.

Un colpo di scena, non è mai capitato in tutti questi anni e, persino il presunto ospite annunciato, Renato Zero, si sarebbe tirato indietro. Infatti, secondo le indiscrezioni, l’artista avrebbe chiesto di non comparire in video durante Sanremo, per lui una mossa irrispettosa verso i suoi colleghi e la manifestazione.

Tra polemiche, ripicche e defezioni, Maria De Filippi, a suo modo, è riuscita a proteggere C’è posta per te.