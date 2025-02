Fonte: IPA Mahmood

Maria De Filippi torna con uno degli appuntamenti più amati dal pubblico italiano, C’è posta per te. La pausa sanremese si è fatta sentire sulle spalle dei fan adoranti della trasmissione ma è stata giusta. Una sfida con la finale della kermesse sarebbe stata deleteria tanto per la Rai quanto per Mediaset. Ecco, dunque, le anticipazioni di una puntata con ben due ospiti d’eccezione.

Gli ospiti di C’è posta per te

Appuntamento fissato, come sempre, alle ore 21:20 in prima serata su Canale 5. Gli ospiti Vip di sabato 22 febbraio saranno due, il che garantisce spettacolo e tante emozioni. Iniziamo dal mondo della musica, con il due volte vincitore di Sanremo Mahmood, che quest’anno Carlo Conti ha voluto come co-conduttore.

Un ospite decisamente gradito, che in studio proporrà il suo nuovo singolo, Sottomarini, cantato in anteprima mondiale sul palco dell’Ariston. Un brano profondo, com’è consuetudine nei testi di Mahmood, che esplora il conflitto tra realtà e apparenza, invitando tutti a preservare il proprio bambino interiore.

Il secondo ospite ci porta invece nel mondo dello sport. Si tratta di Paulo Dybala, campione argentino che indossa la maglia della Roma. Il campione del mondo non è alla sua prima apparizione nello studio Mediaset. Era già stato ospite della De Filippi nel 2018 e, ancora una volta, è pronto a regalare una serata magica a un ospite tifoso.

Nella precedente puntata

Al di là degli ospiti, però, al centro di C’è posta per te ci sono le storie, ovviamente. Sempre commoventi e molto spesso spunto di riflessione. Nella scorsa puntata abbiamo visto Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo. I due sono stati il regalo perfetto per una nonna che è stata anche madre per sua nipote. Una vicenda emozionante, a dir poco.

Spazio però anche a un dramma famigliare, con una figlia chiamata dalla madre che l’ha “abbandonata”. Allontanatasi dalla sua famiglia, non ha lottato per l’affidamento, credendo di darle un futuro migliore con suo padre. Incomprensioni profonde che hanno impedito di aprire la busta.

Come e dove vedere C’è posta per te

Chiunque volesse seguire questa puntata di C’è posta per te, che promette d’essere imperdibile, avrà due modi. Il primo è quello canonico, ovvero collegandosi alla propria televisione. La trasmissione è registrata e dalle 21:20 di sabato 22 febbraio 2025 andrà in onda.

L’alternativa è quella di affidarsi allo streaming, che è decisamente comodo per alcuni spettatori. Consente infatti di mettere in pausa la trasmissione quando lo si desidera, facendola iniziare proprio all’orario che risulta più comodo (anche il giorno dopo e in quelli successivi). La visione on demand passa attraverso la piattaforma Mediaset Infinity, disponibile anche nei vari store come app. Il programma sarà dunque in streaming via smartphone, tablet, computer, e laptop.