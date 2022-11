“Amici”, Maria De Filippi cerca ballerini professionisti: come candidarsi

Fonte: IPA Maria De Filippi ad "Amici 22"

Amici 22 apre le sue porte a nuovi ballerini. Il celebre talent show targato Canale 5, condotto da oltre 20 anni da Maria De Filippi, cerca infatti professionisti della danza per arricchire il proprio cast, in vista dell’appuntamento più atteso dai fan, quello con il Serale, in onda la prossima primavera.

Amici cerca ballerini professionisti, come candidarsi

Un’occasione da non perdere per chi ama la danza e cerca una vetrina prestigiosa, oltre che una ghiotta opportunità di lavoro. I professionisti selezionati potranno, infatti, esibirsi ogni settimana davanti a milioni di spettatori, collaborare a stretto contatto con maestri internazionali del settore, e mettersi in mostra durante coreografie mozzafiato, accompagnando via via i ragazzi in gara verso la finalissima.

Ma come partecipare ai nuovi casting speciali di Amici? Per accedere alle selezioni occorre compilare il form disponibile su WittyTV in ogni sua parte, indicando i propri dati così da essere ricontattati per un provino dalla produzione del programma.

L’aspirante ballerino professionista del Serale di Amici 22 deve indicare gli anni di studio, linkare eventuali video su YouTube delle proprie performance e aggiungere i propri profili social. Inoltre, chi partecipa ai casting deve inviare due foto frontali, una in primo piano e una a figura intera.

Al ballerino o alla ballerina è richiesto di caricare un video (recente) mentre danza. La clip è molto importante, perché la redazione di Amici 22 si basa proprio sulle immagini contenute in essa per effettuare una prima selezione.

Ma non è finita qui: il professionista è chiamato a raccontarsi, sempre tramite il form di WittyTV, attraverso un breve testo scritto. Deve parlare di sé, delle sue passioni e aspirazioni, in modo da colpire Maria De Filippi e i suoi collaboratori.

Chi sono i ballerini della scuola di Amici 22

I professionisti selezionati affiancheranno i giovani concorrenti che già stanno partecipando al talent di Canale 5. Dunque, non saranno in gara, ma si esibiranno, puntata dopo puntata, per mostrare le coreografie prima delle sfide, oppure per danzare insieme ai ragazzi.

I ballerini di questa nuova edizione di Amici sono: Asia, Gianmarco, Ludovica, Maddalena, Mattia, Megan, Samuel, Ramon, Rita e Samu.

Asia ha 21 anni, vive in provincia di Padova, e ha studiato danza da sola in cameretta guardando i video su YouTube. Gianmarco, 22 anni, vive in provincia di Roma. Ha cominciato a ballare di nascosto, in casa, imitando Michael Jackson. Mattia, invece, ha 18 anni, vive in provincia di Bari, aveva già partecipato ad Amici, ma si era dovuto ritirare per un infortunio.

Ci sono anche Samuel, 17 anni, di Palombara Sabina (Roma), fan sfegatato di Amici e innamorato della danza da sempre. Rita, 21enne del Padovano, ballerina di danza contemporanea ma vicina anche al classico e al moderno. Ludovica, 20 anni, è nata a L’Aquila e ha iniziato a ballare a 3 anni perché “appena sentiva la musica cominciava a muoversi”.

E ancora: Maddalena, 17enne di Genova, che si definisce “testardissima e impulsiva”; Megan Ria (la mamma cubana le ha trasmesso la passione per la danza), e Ramon, 21 anni, di Milano, che vanta già esperienze professionali al Teatro alla Scala e al Metropolitan di New York. Infine, Samu (Samuele), 18 anni, di Palermo: per lui, ballare, è il linguaggio dell’anima.