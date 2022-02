Il Cantante Mascherato 3, perché salta la puntata del 25 febbraio

Ieri abbiamo sperimentato l’ennesimo brutto risveglio: non sono state nuove notizie sulla pandemia a scuoterci, ma la guerra che imperversa in Ucraina tra bombardamenti e territori occupati. L’attenzione è (giustamente) tutta rivolta a questo difficile momento storico e anche la televisione italiana reagisce di conseguenza. Se ieri Mediaset ha deciso di mandare comunque in onda il Grande Fratello Vip 6, aperto da un discorso di Signorini che spiegava la scelta dei dirigenti – non certamente quella di ignorare la gravità di ciò che accade, ma portare un po’ di leggerezza in un momento complesso e di grande tensione, donando anche un diversivo a chi ha bisogno di metabolizzare la difficile attualità – la Rai invece ha modificato il palinsesto: la scelta è opposta, quella di non dare lasciare spazio all’intrattenimento più leggero e spensierato per qualche serata. Se ieri sera non è andato in onda Doc – Nelle tue Mani per dedicare tutto lo spazio all’informazione, le cancellazioni sembrano proseguire.

Il Cantante Mascherato 3: salta la puntata del 25 febbraio

Il primo importante cambiamento è previsto proprio per stasera, venerdì 25 febbraio 2022: non andrà in onda Il Cantante Mascherato 3. Se il motivo ormai appare chiaro e lampante, ovvero divertirsi in TV in questo momento sarebbe ben difficile e l’amaro pensiero della guerra renderebbe tutto surreale, non è comunque previsto un appuntamento con uno speciale del Tg1. Come ha svelato Tv Blog, stasera andrà in onda la replica di uno degli episodi del Commissario Montalbano, quello chiamato Un Covo di Vipere. Se la sostituzione può sembrare strana, soprattutto visto che non è dovuta a un approfondimento sulla situazione Ucraina-Russia, in realtà la scelta dei dirigenti Rai resta quella di proporre un prodotto diverso, meno frizzante e divertito, quindi Montalbano è sembrato più adatto alla situazione: è ottimo per distrarre, ma non infastidisce chi vive il momento con grande preoccupazione, ansia e serietà.

Il Cantante Mascherato 3 e le altre cancellazioni

Milly Carlucci e le sue maschere si riposeranno per questa settimana, in compagnia di altri taglia e cuci al palinsesto Rai – almeno per oggi e domani. La programmazione di Rai 1 di oggi venerdì 25 febbraio ha visto qualche cambiamento anche nella mattinata. Storie Italiane non andrà in onda, mentre Unomattina comincerà alle ore 9 ma si fermerà subito alle 10.30 per dare la linea al Tg1, durante il quale sentiremo l’informativa urgente del Presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera dei Deputati.

Dal mezzogiorno in poi sembra che la programmazione non subisca ulteriori modifiche, a meno di nuove notizie e aggiornamenti dell’ultimo minuto che richiedono un’informazione immediata. Domani 26 febbraio vedremo andare in onda È sempre mezzogiorno alla stessa ora di sempre, così come Oggi è un altro giorno. Nel pomeriggio di oggi e domani sembrano confermati sia La Vita in Diretta che I Soliti Ignoti con Amadeus. Chiaramente tutto resta in divenire in base ai gravi accadimenti di questi giorni, ma la Rai sembra pronta a fare tutte le sostituzioni del caso. Vedremo se invece Mediaset decide di cambiare strategia nelle prossime ore, dando meno spazio all’intrattenimento più leggero e puntando sull’informazione o su prodotti più “neutri”. Per ora Canale 5 prevede ancora Fosca Innocenti per stasera, mentre su Italia 1 vedremo il film Transporter 3.