Problemi a È sempre Cartabianca, la Berlinguer chiede scusa. Poi la lite con Mauro Corona

È sempre Cartabianca non parte e per oltre mezz’ora su Rete 4 succede qualcosa di insolito. Poi Bianca Berlinguer appare in diretta e spiega cosa è accaduto

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Bianca Berlinguer

Una lunga sequenza di spot e promo al posto di È sempre Cartabianca. È quanto si sono trovati davanti i telespettatori di Rete 4 nella serata di mercoledì 23 settembre, quando il programma condotto da Bianca Berlinguer non è partito all’orario previsto. Dopo il passaggio di testimone con Paolo Del Debbio, alle 21.30 dello studio della giornalista nessuna traccia: al suo posto la rete ha continuato a trasmettere materiale promozionale. Un’attesa durata oltre mezz’ora e terminata soltanto alle 22.02, quando la padrona di casa è finalmente apparsa in diretta e ha spiegato personalmente cosa era accaduto.

È sempre Cartabianca parte in ritardo, cosa è successo

Tutto sembrava pronto per una normale serata televisiva. Poco prima delle 21.30 Bianca Berlinguer si era collegata con Paolo Del Debbio, che aveva concluso regolarmente 4 di Sera cedendole la linea. Ma È sempre Cartabianca non è mai cominciato. O meglio, è iniziato più tardi del previsto.

Al posto della sigla e dell’ingresso della conduttrice, su Rete 4 hanno iniziato a susseguirsi spot e promo dei programmi della rete. Una sequenza proseguita per diversi minuti, senza che inizialmente venisse fornita ai telespettatori una spiegazione su quanto stesse accadendo.

Il problema era tecnico e riguardava uno degli strumenti fondamentali per realizzare una trasmissione in diretta: il mixer video dello studio. Senza quell’apparecchiatura non è possibile gestire correttamente le immagini provenienti dalle telecamere, i collegamenti con gli ospiti, le grafiche e i contributi necessari alla puntata.

La rete ha così coperto il vuoto di palinsesto attraverso i materiali promozionali già disponibili, mentre dietro le quinte i tecnici cercavano una soluzione.

Le scuse in diretta di Bianca Berlinguer

L’attesa si è conclusa alle 22.02, oltre mezz’ora dopo l’orario previsto. Bianca Berlinguer è finalmente comparsa sullo schermo e ha spiegato immediatamente ai telespettatori il motivo del ritardo.

“Saremmo dovuti partire alle 21.30, ma c’è stato un incidente al banco del mixer e senza quel prezioso strumento non è possibile partire”, ha raccontato la giornalista.

Nonostante il guasto non fosse stato completamente risolto, la produzione ha deciso di cominciare comunque la trasmissione. La Berlinguer ha avvertito il pubblico che alcune funzioni avrebbero potuto non essere disponibili, compreso lo split, il sistema che permette di mostrare contemporaneamente chi si trova in studio e gli ospiti collegati da remoto.

“Abbiamo deciso comunque di cominciare la trasmissione”, ha puntualizzato, scusandosi in anticipo per le possibili difficoltà tecniche.

La lite tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona

Come se il problema tecnico non fosse bastato, l’inizio della puntata è stato segnato anche da un durissimo botta e risposta tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Tutto è cominciato proprio parlando del guasto al mixer.

Dopo aver scherzato sul “bicchierino” bevuto durante l’attesa, lo scrittore ha espresso la speranza che i tecnici non diventassero “il capro espiatorio” dell’accaduto. Un’osservazione che non è piaciuta alla conduttrice e che ha acceso rapidamente gli animi.

“Lei si è fatto il bicchierino mentre noi cercavamo di far ripartire le macchine”, ha replicato duramente la Berlinguer. Corona ha reagito minacciando di lasciare la trasmissione: “Allora me ne vado, può stracciare il mio contratto. Ha ragione Sallusti, lei non fa parlare”. Immediata la risposta della giornalista: “Basta con questi ricatti, faccia quello che le pare. Se vuole andarsene, se ne vada”.

Il confronto è proseguito per alcuni minuti, tra accuse e interruzioni, con Corona che ha rimproverato alla Bianchina di non comprendere quando le sue parole fossero una battuta e quando invece parlassero sul serio. “Stasera ha guastato tutto”, ha aggiunto.

Poi, però, la tensione si è progressivamente sciolta. A mettere definitivamente fine allo scontro è stato lo stesso Corona, che ha fatto un passo indietro: “Volevo chiedere scusa, mi è partito l’embolo”. Non senza un’ultima provocazione: “Spero che per la prossima stagione si trovi qualcuno un po’ più educato. Non è difficile trovare qualcuno migliore di me”.