Ancora una volta, Bianca Berlinguer è dovuta ricorrere agli occhiali scuri per condurre "È sempre Cartabianca": il vero motivo dietro la scelta

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IPA Bianca Berlinguer

Mercoledì sera, appena terminata la sigla di È sempre Cartabianca, più di un telespettatore avrà avvicinato il viso allo schermo. Bianca Berlinguer era al suo posto, elegante e concentrata come sempre, con un dettaglio insolito per un talk show di prima serata: un paio di occhiali da sole dalle lenti scure. A sciogliere ogni dubbio è stata lei stessa, prima ancora di presentare gli ospiti.

Bianca Berlinguer e l’intervento all’occhio: le sue parole a È sempre Cartabianca

Nella puntata di mercoledì 14 ottobre la conduttrice ha preso la parola con il tono che si riserva alle persone di casa: “Vi chiedo scusa sin da ora come ho fatto un anno fa. Prima avevo fatto un occhio, adesso ho fatto l’intervento all’altro occhio, quindi per un periodo, speriamo breve, mi dovrete sopportare con questi occhiali scuri perché le luci dello studio sarebbero troppo forti e non riuscirei a sostenerle”.

La giornalista ha condiviso l’essenziale, parlando di un intervento chirurgico all’occhio, il secondo nel giro di pochi mesi, eseguito questa volta sull’altro lato. Sulla natura precisa dell’operazione ha preferito mantenere il riserbo, e quel silenzio merita tutto il nostro rispetto. Dal suo racconto capiamo però che si tratta di un percorso affrontato per gradi, un occhio alla volta, con la pazienza che richiede la salute della vista.

Anche la scelta delle lenti scure ha una spiegazione molto concreta. I riflettori di uno studio televisivo sprigionano una luce intensa, studiata per esaltare le immagini. Per un occhio appena operato, ancora sensibile e in piena fase di recupero, quella luminosità diventa un vero fastidio. Gli occhiali da sole servono quindi per proteggersi, i giusti alleati che le permettono di restare al timone del programma senza fermarsi. Dopotutto l’aveva già fatto, in un’occasione passata, che ha pure ricordato nel suo annuncio.

Il precedente di gennaio e il legame con il pubblico di Rete 4

Ci ricordiamo in tanti di una scena quasi identica. A gennaio di quest’anno Bianca Berlinguer aveva aperto È sempre Cartabianca con gli stessi occhiali scuri, raccontando di aver affrontato “un piccolo intervento all’occhio” e spiegando che era ancora presto per reggere le luci forti e luminose dello studio.

Proprio adesso, in cui la salute dei volti noti della TV finisce spesso al centro di indiscrezioni e titoli gonfiati, la giornalista ha scelto di anticipare ogni curiosità, di metterci la faccia e perfino di scusarsi per un dettaglio estetico.

La puntata è poi proseguita con il ritmo di sempre, tra ospiti, collegamenti e dibattiti sull’attualità. Dopo pochi minuti quegli occhiali scuri sembravano già parte della scenografia, segno che l’autorevolezza di una conduttrice vive nella voce, nelle domande e nella nota abilità di guidare il confronto.

Adesso il pensiero va tutto alla sua ripresa, che ci auguriamo rapida e serena. Quel “periodo, speriamo breve” di cui ha parlato è anche il desiderio di chi ogni settimana si accomoda sul divano per ascoltarla. E magari, già nelle prossime puntate, Berlinguer tornerà a guardare le telecamere a occhi scoperti, con lo sguardo deciso che il suo pubblico conosce bene.