Pino Insegno in tv con una vistosa sciarpa al collo: “Ho fatto un intervento”

Nello studio di "La Volta Buona", Pino Insegno ha esibito una vistosa fascia al collo, spiegando: "Sono pieno di lividi"

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Pino Insegno

Pino Insegno, ospite di giornata a La Volta Buona, si è presentato nel salotto di Caterina Balivo sfoggiando una vistosa sciarpa al collo. Non si è trattato, tuttavia, di una semplice scelta di stile: punzecchiato dalla padrona di casa, l’attore romano ha spiegato di essersi sottoposto a un intervento di medicina estetica pochi giorni fa e di essere ancora “pieno di lividi”.

Pino Insegno con la sciarpa in tv: cos’è successo

Pino Insegno torna spesso in qualità di ospite nella trasmissione La Volta Buona. Se in passato l’attore romano si era distinto per gli interventi ironici e le battute esilaranti, oggi a rubare la scena è stato un insolito indumento da lui indossato: una vistosa sciarpa al collo. Chi pensava si trattasse di un vezzo di stile, tuttavia, dovrà ricredersi: come ha raccontato lui stesso, la scelta è stata resa necessaria in seguito a un piccolo intervento.

“Ho la sciarpa per un motivo, perché finalmente ho fatto quello che ti dicevo lo scorso anno quando mi prendevo in giro: quando dicevo che la pappagorgia non mi piaceva“, ha raccontato il conduttore a Caterina Balivo. Insegno ha comunque assicurato di non essersi sottoposto a una vera e propria operazione chirurgica: “Ho trovato un amico chirurgo che mi ha fatto questo intervento con il laser, ora sono pieno di lividi”.

Pino Insegno, a quale intervento si è sottoposto

L’intervento di Pino Insegno, che ha avuto luogo appena tre giorni fa, è piuttosto recente e i segni sul collo sono ancora evidenti. Oltre agli ematomi nascosti sotto la sciarpa, è ben visibile anche un lieve gonfiore nella zona, sul quale ha prontamente ironizzato la conduttrice: “Beh, si vede ancora”, ha sottolineato Balivo. “Ho solo un po’ asciugato, adesso diranno che mi sono rifatto“, ha scherzato ancora l’attore romano.

Il trattamento a cui si è sottoposto Pino Insegno per ridurre il grasso sotto il mento si chiama endolift. Si tratta di un intervento di medicina estetica mininvasivo che sfrutta le potenzialità del laser a diodi per contrastare il rilassamento cutaneo. Oltre a contrarre immediatamente le fibre di collagene esistenti, aiuta anche a produrne di nuove, migliorando lo spessore e la compattezza della pelle nel tempo.

Pino Insegno, a La Volta Buona ritrova le Pappardelle

Nel corso della puntata odierna de La Volta Buona, Pino Insegno ha avuto modo anche di incontrare le indimenticabili Pappardelle, campionesse da record del suo quiz Reazione a Catena. Le concorrenti toscane hanno raccontato come intendono spendere i soldi vinti nel programma: “Cosa acquisteremo con il montepremi? L’idea sarà quella di fare qualcosa tutte e tre insieme, da capire cosa, ogni giorno ne pensiamo una diversa”.

Ma Pino Insegno ha dato loro un particolare suggerimento: “Facciamo un viaggio? Con i fidanzati, ovviamente”, ha ironizzato il conduttore. Francesca, Carolina e Maria Giulia sono legate all’attore romano da un rapporto di profondo affetto: durante la loro permanenza nello show, infatti, hanno raccontato di essere state rassicurate in più occasioni proprio da Pino dopo aver ricevuto diversi insulti sessisti sui social. Chissà se li rivedremo di nuovi tutti insieme in tv.