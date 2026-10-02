Le Pappardelle protagoniste anche a La Volta Buona, Pino Insegno perentorio: “Bisogna smetterla”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Pino Insegno a Reazione a Catena

Le Pappardelle non si fermano più. A qualche settimana dall’addio a Reazione a Catena, Carolina, Francesca e Maria Giulia continuano a raccogliere consensi e a far parlare. Il loro raduno è andato sold out nel giro di pochi giorni e ora il trio toscano è finito al centro della puntata de La Volta Buona di venerdì 2 ottobre. A parlare di loro è stato anche Pino Insegno che, ospite di Caterina Balivo, ha svelato di averle messe in guardia subito dopo la fine della loro avventura nel quiz show.

Le Pappardelle a La Volta Buona, parla Pino Insegno

La popolarità conquistata la scorsa estate a Reazione a Catena non si è esaurita con l’uscita dal programma. Anzi, Carolina, Francesca e Maria Giulia continuano a essere seguitissime dal pubblico, tanto che il raduno organizzato per incontrare i fan ha registrato il tutto esaurito in pochi giorni.

Un vero e proprio fenomeno al quale La Volta Buona ha dedicato un servizio. Caterina Balivo ha ripercorso la loro esperienza, dal successo nella trasmissione fino a quanto accaduto una volta spente le telecamere. Perché dietro l’affetto di tanti spettatori c’è pure un risvolto molto meno piacevole: Le Pappardelle sono state prese di mira sui social con critiche, insulti e commenti decisamente pesanti.

Una situazione che Pino Insegno conosce bene. Il conduttore di Reazione a Catena, presente nel salotto della Balivo, ha raccontato di aver avvertito il trio proprio dei rischi legati alla grande esposizione televisiva.

“Avevo detto loro: “Ragazze, state attente, preparatevi”. E così è stato”, ha detto. Poi il duro intervento contro gli attacchi che spesso si scatenano online: “Bisogna smetterla con questo odio social”.

Insegno si è spinto oltre, spiegando di essere favorevole a limitazioni molto più rigide: “Io vorrei proibire i social, come hanno fatto in Francia, perché non tutti sanno gestirli». Una posizione maturata anche sulla base di quanto accaduto personalmente al conduttore, attore e doppiatore negli ultimi anni.

Il 67enne ha infatti rivelato di aver abbandonato i social da ben sette anni, stanco degli attacchi ricevuti. E non si sarebbe trattato soltanto delle consuete critiche rivolte a un personaggio televisivo. Offese troppo pesanti, difficili da archiviare.

“Mi hanno scritto “laziale di me***”, “raccomandato di me***”, “devi morire””, ha fatto sapere. Fino ai messaggi più inquietanti: “Quando ti dicono “ti ucciderò”, non puoi fare finta di nulla”. Da qui una scelta radicale: “Ho deciso di vivere senza social”.

Cosa fanno oggi Le Pappardelle di Reazione a Catena

Le Pappardelle hanno concluso la loro straordinaria avventura a Reazione a Catena il 20 settembre 2026, dopo 48 puntate e un montepremi complessivo di oltre 261mila euro. Archiviata l’esperienza nel programma condotto da Pino Insegno, Carolina, Francesca e Maria Giulia sono tornate a Firenze e alla loro quotidianità, divisa tra studio e teatro sociale.

Il successo televisivo, però, potrebbe aprire per loro nuove strade. In alcune interviste le tre ragazze hanno raccontato di voler realizzare una linea di sughi, un progetto che gioca inevitabilmente con il nome scelto per la squadra, mentre stanno ancora valutando quali saranno i prossimi passi sul fronte personale e professionale.

Intanto, sono molti gli spettatori che sperano di rivedere Le Pappardelle a Reazione a Catena. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere realizzata una puntata speciale dedicata alle squadre che hanno ottenuto i risultati migliori nella storia del format.

Tra i protagonisti potrebbero esserci proprio Carolina, Francesca e Maria Giulia, capaci di difendere il titolo di campionesse per tante puntate e di diventare uno dei trio più riconoscibili dell’edizione 2026.