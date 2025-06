Anticipazioni Belve del 3 giugno, gli ospiti di Francesca Fagnani. Torna Bianca Balti

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Martedì 3 giugno, in prima serata su Rai2, torna Belve. E torna con la sicurezza di chi sa andare dritto al punto, scavando sotto la superficie dove l’apparenza lascia spazio alle crepe più profonde. Al timone, come sempre, Francesca Fagnani, perfetta padrona di casa di un programma che ha lentamente conquistato la prima serata. Tra gli ospiti di questa quinta puntata, vi anticipiamo: Bianca Balti, Guè e Lucrezia Lante della Rovere. E se il format è ormai un cult, è perché Belve non fa sconti. Invita a raccontarsi senza filtri, e chi accetta lo fa consapevole che uscirà cambiato, o quantomeno, visto da un’angolazione nuova.

Belve, le anticipazioni del 3 giugno

Bianca Balti torna a Belve e già questo basta a far alzare le antenne. Modella di fama internazionale, madre, attivista, Balti non è nuova alle confessioni che sanno di verità. In passato ha parlato di salute mentale, chirurgia estetica e maternità con una franchezza disarmante. Non è difficile immaginare che anche stavolta lo sgabello di Belve diventerà per lei un ring personale dove le parole diventano colpi ben assestati.

Il suo ritorno nel programma di Francesca Fagnani è un segnale chiaro: Belve è un luogo dove tornare significa voler dire qualcosa di importante. La sua presenza arriva inoltre a qualche giorno dalla dura denuncia che riguarda la sanità che la tiene in cura, che non le avrebbe assicurato i farmaci salvavita che le consentirebbero di continuare a lavorare. La modella sta infatti affrontando una seria battaglia contro un tumore ovarico al terzo stadio per il quale ha già affrontato la chemioterapia ed è oggi in remissione.

Gli altri ospiti

Poi c’è Guè. Il rapper milanese, tra i protagonisti indiscussi della scena urban italiana, arriva a Belve con il suo carico di provocazioni, estetica da gangster raffinato e una carriera costellata di successi. Ma cosa succede quando la maschera del duro incontra l’intelligenza scomoda di Francesca Fagnani?

Chi conosce Belve sa che in quel contesto il personaggio viene spesso messo all’angolo, invitato a dismettere le armature e mostrare, se non fragilità, almeno sincerità. Guè potrebbe stupire, come altri suoi colleghi prima di lui, aprendo scorci inediti sulla sua storia personale e artistica. Il rap, dopotutto, è una narrazione continua di sé – Belve non fa che alzare il volume della verità.

E poi c’è lei, Lucrezia Lante della Rovere. Nobile di nascita, attrice per vocazione e voce libera per temperamento. E le anticipazioni della sua intervista promettono bene. Con frasi che fanno tremare i circoletti del cinema italiano – così li definisce – e una spontaneità che rasenta l’incendio, l’attrice non risparmia giudizi né ricordi taglienti. A Belve si presenta senza freni, pronta a mettere in discussione il perbenismo di un mondo che conosce bene e da cui, a suo dire, si sente esclusa.

Il suo tono è sarcastico ma umano. Quando parla del corpo Moretti o della scena di Caos calmo, non è solo un attacco alla regia o alla recitazione, ma al sistema chiuso di un cinema autoreferenziale. Fagnani incalza, scava, ride e rilancia. E i telespettatori non possono che rimanere incollati al teleschermo.

Quando e dove Belve

La nuova puntata di Belve va in onda il 3 giugno dalle 21,20 con la conduzione di Francesca Fagnani. Come di consueto, il programma va in onda in contemporanea sulla piattaforma digitale di RaiPlay e sui social, attraverso i numerosi commenti lasciati dai telespettatori.