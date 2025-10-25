Barbara D’Urso, i look più belli a Ballando con le Stelle

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso è la concorrente più chiacchierata di Ballando con le Stelle 2025. L’approdo in Rai della conduttrice – seppur in veste di concorrente e non di padrona di casa – ha destato parecchio clamore dopo il controverso addio a Mediaset. E se i gossip di settore hanno catturato l’attenzione prima dell’inizio della trasmissione, nel corso del talent Barbarella si è distinta (oltre che per gli accesi battibecchi con i giudici) per performance da sogno e ancor più incredibili look.

Barbara D’Urso, regina a Ballando con le Stelle

L’esordio nel programma di Milly Carlucci ha segnato il grande ritorno di Barbara D’Urso sulle scene, dopo due anni lontani dal piccolo schermo. Per l’occasione, pronta a ballare una rumba con il suo insegnante Pasquale La Rocca, la conduttrice ha sfoggiato un outfit che ricorda a tutti che, nonostante sia stata spodestata dal trono, continua a essere la regina della televisione italiana.

IPA

Regale, principesco, il lungo abito in seta azzurra. Raffinato e affascinante, con scollatura all’americana e intrecci che sottolineano elegantemente scollatura e punto vita. La gonna morbida, con spacco profondissimo, è fatta per librarsi leggera nell’aria giravolta dopo giravolta. Elegantissimo anche lo chignon morbido, con qualche ricciolo sciolto a incorniciare il volto. Sono un simbolo di sfarzo e potenza, invece, gli enormi bangles luccicanti ai polsi.

L’abito in pelle per il sensuale tango

E se alla prima puntata di Ballando con le Stelle D’Urso si è offerta in una versione raffinata e altera, la seconda puntata l’ha vista indossare i panni di una sensuale pantera. Tutto in pelle il look scelto per ballare il tango, il più sensuale tra i balli da sala. Questa versione moderna della danza argentina, la conduttrice l’ha affrontata con un outfit da dominatrice, dal sapore Bsdm.

IPA

Irresistibile l’abito in pelle, con la scollatura a V che mette in evidenza le spalle scolpite della ballerina amatoriale ma dall’inaspettato talento. Lo spacco è vertiginoso e l’orlo al polpaccio, per mettere in mostra le gambe da urlo e permettere anche i movimenti più audaci. I guanti al gomito dalle dita tagliate aggiungono un tocco rock e ribelle. Nero e cupo anche lo smoky eyes sugli occhi, mentre i capelli sono raccolti con un fiocco in uno chignon ben tirato, da vera tanghera.

Il total white luminoso e sbarazzino

IPA

Si è guadagnato uno standing ovation del pubblico in sala il free style della terza puntata. Fino ad ora, è stata l’esibizione più frizzante della concorrente e anche il look era in tono. Gli unici accessori sono stati il grande sorriso e le tonicissime gambe in continuo movimento. Bastava l’abito a far brillare la famosa concorrente. Un minidress bianco in stile Anni ’20. Taglio alto e coppe bustier di raso tempestate di scintillanti cristalli, sopra una minigonna svolazzante e ricoperta di frange. Un look da vera ballerina.

L’abito napoletano che le è valso la vittoria

La quarta puntata di Ballando con le Stelle ha visto Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sbaragliare la concorrenza grazie a un concitato quickstep che la conduttrice ha voluto dedicare alla sua Napoli. In stile partenopeo anche il look della ballerina amatoriale (che assomiglia, però, sempre più a una vera professionista).

IPA

Assomiglia a quello indossato da Sophia Loren in Pane, amore e… nell’iconica scena in cui si scatena in un mambo ammaliando il nobile De Sica. Rosso fuoco, con scollatura a V e spalline sottili, con il bustier ben strutturato che si apre in una morbidissima gonna dall’orlo movimentato. Il look adatto a mettere a tacere le polemiche e le recriminazioni in arrivo dal tavolo della giuria.