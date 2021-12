Barbara D’Urso condurrà La Pupa e il Secchione: l’indiscrezione

Barbara D’urso, cambio di look a Pomeriggio Cinque

Il palinsesto di Mediaset è sempre più “ballerino”, con continui cambi di rotta e sperimentazioni volte a risollevare gli ascolti delle reti, donando loro nuova linfa. L’ultima indiscrezione (l’ennesima) giunge alle nostre orecchie a proposito di Barbara D’Urso, che a quanto pare potrebbe ereditare o scettro della conduzione de La Pupa e il Secchione, il noto reality di Italia 1.

Barbara D’Urso, da Canale 5 a Italia 1

Condurre La Pupa e il Secchione sarebbe un grande cambiamento per Barbara D’Urso, tra le regine indiscusse di Canale 5. Il noto reality, infatti, va in onda su Italia 1 e non sul quinto canale perciò un incarico del genere potrebbe avere il sapore dell’ennesima stoccata alla conduttrice, che già in questi mesi si è vista recidere gran parte della programmazione televisiva.

L’indiscrezione arriva dal blog DavideMaggio.it, che afferma come tali voci di corridoio si stiano facendo sempre più insistenti. Più che una penalizzazione della D’Urso, però, ci piace pensare che – se fosse vera la notizia – sarebbe per lei un punto di merito. Non è da escludere che Mediaset voglia puntare su di lei, che è uno dei volti più amati della televisione, per risollevare le sorti di un programma come La Pupa e il Secchione, moltiplicandone esponenzialmente gli ascolti. Senza contare, poi, che il reality show va in onda in prima serata e per la splendida Barbara sarebbe un piacevole ritorno proprio in quella fascia oraria di cui è stata recentemente privata.

Quando torna in onda La Pupa e il Secchione

Attualmente non abbiamo notizie certe in merito alla messa in onda della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Di certo Barbara D’Urso, se venisse confermata la sua conduzione, rappresenterebbe una bella spinta per il reality di Italia 1, che nell’ultima edizione con Francesca Cipriani e Andrea Pucci non ha ottenuto gli ascolti sperati.

In un primo momento si era pensato al ritorno di Federica Panicucci nel format, ma a quanto pare la conduttrice resterà impegnata con Mattino Cinque almeno fino allo scadere di questa edizione. Come riporta DavideMaggio.it, La Pupa e il Secchione potrebbe andare in onda il martedì sera su Italia 1 a partire da febbraio 2022.

Il destino di Barbara D’Urso in tv

Gli ultimi mesi sicuramente non sono stati facili per Barbara D’Urso, che ha dovuto “digerire” dei cambi di palinsesto che di fatto hanno drasticamente ridotto la sua presenza sul piccolo schermo. Dapprima sono stati chiusi i suoi due programmi di punta – Domenica Live e Live – Non è la D’Urso – e poi, come se non bastasse, l’unico sopravvissuto (Pomeriggio Cinque) va in onda in formato ridotto.

Tutto nasce dall’idea di Pier Silvio Berlusconi, espressa in modo piuttosto chiaro, di diminuire l’offerta di infotainment, cioè di tutte quelle trasmissioni dedicate sia alle news che all’entertainment. Ecco perché, seguendo quest’onda, era inevitabile che proprio la Carmelita nazionale ne venisse in qualche modo colpita. In queste settimane era circolata un’altra indiscrezione piuttosto pesante, lanciata da Dagospia, secondo la quale la D’Urso dovrebbe dire addio anche a Pomeriggio Cinque con l’inizio del nuovo anno, notizia che non ha mai trovato conferma.

Pomeriggio Cinque va in pausa (ma solo per Natale)

Non abbiamo certezze in merito al futuro di Barbara D’Urso in tv. La Pupa e il Secchione sarebbe, di certo, il ritorno a uno dei suoi primi grandi amori: il reality show. Non dimentichiamo che la conduttrice è stata per anni al timone del Grande Fratello, portandolo a un enorme successo che ancora riecheggia nei corridoi di Mediaset.

Indiscrezioni a parte, Barbara D’Urso dovrebbe lasciare momentaneamente la conduzione di Pomeriggio Cinque per la consueta pausa natalizia. L’unica differenza, rispetto agli scorsi anni, è che il programma in realtà non si ferma e diventerà Pomeriggio Cinque News, in una versione più compatta e dedicata ai temi di attualità, cronaca e politica con altri due conduttori, probabilmente giornalisti di professione.