“Ballando con le stelle”, non era mai successo: salta un ballerino della finale

Caos a Ballando con le stelle, l’ospite annunciato nel promo di questa sera non potrà gareggiare, proprio a un passo dalla finale, e al suo posto arriverà un gradito ritorno, direttamente dalla scorsa edizione. La “ballerina per una notte” tanto attesa da Milly Carlucci ha disertato per motivi di salute, ma il pubblico sarà molto lieto di riaccogliere un ex concorrente dell’edizione precedente sul palco questa sera. Tutto pronto, intanto, per la semifinale, in onda questa sera, con il tanto atteso ripescaggio prima della finalissima di sabato 23 dicembre.

“Ballando con le stelle”: chi è l’ospite che non parteciperà

Il tesoretto in palio con l’esibizione del ballerino/ballerina per una notte sta diventando una pedina indispensabile per gli equilibri della classifica di Ballando con le stelle, in questa edizione più che in quelle passate, tanto da diventare fonte costante di polemiche.

I più bravi, sempre più spesso, vengono penalizzati a favore dei meno bravi, premiati (troppo spesso) per simpatia con i voti extra, e l’attesa per l’ospite è davvero tanta. Questa settimana, però, gli spot dello show hanno annunciato qualcuno che, purtroppo, non potrà salire sul palco, ed è stato subito caos.

Stiamo parlando di Francesca Chillemi, annunciata come ballerina per una notte, e che, a causa di motivi di salute (si parla di Covid), ha dovuto declinare all’ultimo l’invito, lasciando Milly Carlucci senza parole. Però, la conduttrice, non si è persa d’animo, e ha trovato subito una degna sostituta, molto nota al pubblico del programma di Rai Uno.

Chi sostituirà Francesca Chillemi a “Ballando con le stelle”

Non tutto è perduto: seppure, fino a poche ore fa, gli spot pubblicitari annunciavano la presenza di Francesca Chillemi nella semifinale di questa sera, la squadra di Ballando con le stelle ha subito trovato una sostituta d’eccellenza, una concorrente dell’edizione precedente e collega di set dell’attrice: Valeria Fabrizi.

Sì, proprio la rivelazione assoluta dell’anno scorso, che con grazia e eleganza è arrivata a un passo dalla vittoria, sorprendendo tutti. Valeria e Francesca condividono da anni una delle fiction più amate della tv, Che Dio ci aiuti, e quindi questa è sembrata la scelta perfetta per questa sera.

Valeria Fabrizi tornerà sul palco che l’anno scorso l’ha vista brillare, e siamo certi che ci riserverà una splendida sorpresa.

La semifinale e il ripescaggio: chi rientrerà in gara?

Intanto c’è grande apprensione per questa sera, per il tanto atteso ripescaggio prima della finalissima. Nell’edizione delle polemiche, non è ancora chiaro chi vincerà, i giochi sono ancora aperti e la puntata di questo sabato potrebbe riservare sorprese.

Chi rientrerà in gara? I più gettonati sono Luisella Costamagna, Paola Barale (cha ha subito un infortunio nelle scorse ore) e Lorenzo Biagiarelli, ma anche gli altri Vip in gara potrebbero riconquistare un posto sulla pista da ballo, in vista della finale di sabato 23 dicembre. Il programma questa sera torna nel suo spazio tradizionale, alle ore 20:35 circa su Rai Uno, dopo due sabati di stop a causa dei Mondiali di calcio.

La giuria avrà placato gli animi durante questa vacanza forzata, o questa sera sarà più agguerrita che mai?