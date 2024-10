Plagio a Ballando con le Stelle? Scoppia lo scontro tra due ballerine

Fonte: IPA Milly Carlucci

Coreografie copiate a Ballando con le Stelle? L’accusa di plagio arriva nella nuova edizione del dancing show di Milly Carlucci, che sta appassionando ben quattro milioni di spettatori ogni sabato sera. L’ex ballerina e insegnante Lucrezia Lando, oggi lontana dal programma per dedicarsi ad altri progetti, ha pubblicamente accusato la nuova protagonista Erica Martinelli di aver preso spunto da un suo lavoro dello scorso anno.

Ballando con le Stelle: Lucrezia Lando contro Erica Martinelli

Ospite de La Volta Buona con Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi conosciuto proprio un anno fa a Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando si è scagliata contro Erica Martinelli, la nuova ballerina di Milly Carlucci che fa coppia con l‘attore turco Furkan Palali. “Cosa ne penso? Beh, che si sono guardate le nostre coreografie! E sono molto felice del fatto che una professionista nuova, è andata a visionare la nostra coreografia per prendere spunto. – ha detto la Lando – Certo, il risultato non è stato il massimo… Però, secondo me, quando tu guardi una cosa non è detto che sia semplice. Questo è un consiglio che voglio dare alla coppia, vedi!”.

Caterina Balivo ha controbattuto: “Vabè, le prese sono quelle Lucrezia”. Ma la Lando ha proseguito, lanciando un’ulteriore stoccata alla Martinelli: “Sì, ma bisogna lavorare. Infatti, lei spero non si sia fatta male quando Carolyn ha detto che ha sbattuto la schiena…”. A questo punto è intervenuta Rossella Erra, anche lei ospite del segmento de La Volta Buona dedicato a Ballando con le Stelle. La tribuno del popolo ha assicurato che Furkan si è subito accertato delle condizioni di salute della sua insegnante.

Insegnante che, intanto, non ha lasciato correre e ha prontamente replicato a Lucrezia Lando via Instagram: “Sì, effettivamente la coreografia è identica. Abbiamo copiato tutto. Va beh, torniamo a lavoro. Ci vediamo sabato in prima serata su Rai1”. Per discolparsi ha allegato pure un altro video con la presa incriminata fatta insieme al suo allievo al fine di dimostrare che, in fondo, i balli latinoamericani finiscono spesso per assomigliarsi.

Perché Lucrezia Lando ha lasciato Ballando con le Stelle

Lucrezia Lando è entrata a far parte del cast di Ballando con le Stelle nel 2018. Nel 2020 ha vinto in coppia con Gilles Rocca. Ha ballato, tra i tanti, anche con Andrea Iannone. L’edizione più importante per la ballerina di Bassano del Grappa resterà sicuramente quella del 2023: quell’anno ha infatti conosciuto Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi di cui si è innamorata e con cui sta ancora oggi.

Sulla pista di Ballando con le Stelle non sono però mancati altri flirt per la Lando. Nell’anno del suo debutto ha ballato col modello e influencer olandese, ma di origini italiane, Giaro Giarratana, con il quale ha vissuto una breve liaison terminata subito dopo la fine della trasmissione.

“Quest’anno non farò parte del cast di Ballando con le Stelle. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che vi condividerò nei prossimi giorni”, aveva annunciato sui social Lucrezia Lando alla vigilia dell’edizione 2024.

A La Volta Buona ha però ammesso di sentire molto la mancanza del programma tanto da non escludere un ritorno in futuro.