Ascolti tv del 9 settembre, tornano Montalbano e Sarabanda

Grandi ritorni in prima serata dal "Commissario Montalbano" su Rai 1 e "Sarabanda" su Italia 1. E continua la sfida tra De Martino e Gerry Scotti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ansa Luca Zingaretti ne "Il Commissario Montalbano"

La programmazione televisiva di martedì 9 settembre ha visto nuovamente la sfida nel prime time tra Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna. Mentre in prima serata abbiamo assistito a grandi ritorni, dal Commissario Montalbano a Sarabanda.

La Nazionale di calcio ha sconvolto in parte il palinsesto dell’8 settembre, facendo saltare l’appuntamento con De Martino e abbassando lo share di Gerry Scotti. Ma è stata un’eccezione. Ieri sera, 9 settembre, abbiamo assistito anzi a grandi ritorni.

Nel centesimo anniversario di Andrea Camilleri, Rai 1 celebra lo scrittore riproponendo l’episodio de Il Commissario Montalbano, magistralmente interpretato da Luca Zingaretti, Il sorriso di Angelica. Grande ritorno anche su Italia 1 con Sarabanda, condotta da Enrico Papi, dopo il successo di questa estate.

Su Rai 2 è stata trasmessa La Notte dei Serpenti, la kermesse musicale condotta da Andrea Delogu, mentre su Rai 3 la serata è stata dedicata al cinema francese con La doppia vita di Madeleine Collins.

Bianca Berlinguer ha condotto su Rete 4 È sempre Cartabianca dove si è occupata della situazione in Medio Oriente. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della serie La notte nel cuore. La7 ha trasmesso In viaggio con Barbero, con la puntata dedicata al caso Matteotti.

Prima serata, ascolti tv del 9 settembre: vince Montalbano (come sempre)

Nella serata di ieri, martedì 9 settembre, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 2.542.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.233.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 La Notte dei Serpenti intrattiene 782.000 spettatori pari al 5.9%.

Su Italia1 Sarabanda – Il Torneo dei Campioni incolla davanti al video 950.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 La doppia vita di Madeleine Collins segna 751.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 556.000 spettatori (4.6%)., e su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge 576.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Bohemian Rhapsody ottiene 574.000 spettatori (4%), mentre sul Nove Comedy Match in replica raduna 438.000 spettatori con il 2.7%.

Access Prime Time, dati del 9 settembre: La Ruota della Fortuna tiene a distanza Affari tuoi

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.088.000 spettatori (21.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.904.000 – 21.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.825.000 spettatori pari al 25.3%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 540.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.130.000 spettatori (6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.038.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.441.000 spettatori (7.5%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 849.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 745.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.250.000 spettatori (6.6%) e su Tv8 Foodish arriva a 525.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 525.000 spettatori con il 2.8%, su RealTime invece Casa a Prima Vista arriva a 624.000 spettatori e il 3.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 9 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.488.000 spettatori pari al 22.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.622.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.366.000 spettatori (14.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.037.000 spettatori (15.6%).

Su Rai2 la partita di Qualificazione agli Europei 2027 Under 21 – Nord Macedonia-Italia totalizza 665.000 spettatori con il 5.7%. Su Italia1 Sport Mediaset Mag sigla 403.000 spettatori (3.6%), mentre C.S.I. Miami segna 647.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.658.000 spettatori (13.9%).

A seguire Blob segna 872.000 spettatori (5.3%), mentre Riserva Indiana sigla 763.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 673.000 spettatori (4.8%), mentre La Promessa intrattiene 779.000 spettatori (4.8%). Su La7 Grantchester raduna 127.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 380.000 spettatori (2.7%), e sul Nove, dopo Little Big Italy (219.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 575.000 spettatori con il 3.6%.