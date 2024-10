Ascolti tv del 9 ottobre, Marco Giallini battuto da Gerry Scotti: Io Canto Generation vince

Fonte: Ansa Marco Giallini

Marco Giallini è tornato sulla Rai, ma non con Rocco Schiavone. Il primo canale della tv di Stato ha infatti trasmesso il film Il principe di Roma. Mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha debuttato con la seconda stagione di Io Canto Generation.

Il principe di Roma, in prima visione su Rai 1, è ambientato a Roma nel 1829. Bartolomeo Proietti è un uomo facoltoso di umili origini. Divenuto un ricco possidente, è intenzionato a ottenere il titolo nobiliare di principe, pianificando le nozze con la figlia del principe Accoramboni. Avaro, spregiudicato e apparentemente insensibile, quando si trova sul punto di pagare la dote per il matrimonio, viene assalito in sogno da tre visioni: Beatrice Cenci, Giordano Bruno e papa Alessandro VI. Nel cast, oltre a Marco Giallini, uno straordinario Filippo Timi nei panni del filosofo di Nola.

Grande interesse ha suscitato il film su Rai Movie, Quando Hitler rubò il coniglio rosa, tratto dall’omimo romanzo di Judith Kerr.

Su Canale 5 Gerry Scotti ha presentato il primo appuntamento di Io Canto Generation 2. In giuria Michelle Hunziker, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Al Bano e Claudio Amendola. Mentre su Rai 3 a Chi l’ha visto? si è parlato del caso di Mara Favro e di Denis Bergamini che non si è suicidato, ma è stato ucciso: dopo 35 anni la Corte di Assise di Cosenza ha condannato in primo grado la ex fidanzata, Isabella Internò, a 16 anni per omicidio in concorso con ignoti. In studio in diretta la sorella di Denis, Donata Bergamini.

Prima serata, ascolti tv del 9 ottobre: Gerry Scotti vince con Io Canto Generation

Su Rai 1 Il principe di Roma incolla al piccolo schermo 1.994.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale5 Io Canto Generation conquista 2.458.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 The Good Doctor intrattiene 762.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 la serie FBI: Most Wanted piace a 845.000 spettatori (5.1%).

Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.612.000 spettatori e il 10.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 784.000 spettatori (5.9%). Su La7 il debutto della nuova edizione di Una Giornata Particolare raggiunge 1.199.000 spettatori e il 7.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 533.000 spettatori con il 2.9%, nel primo episodio in prima tv free, e 387.000 spettatori con il 3.4%, nel secondo episodio in replica. Sul Nove Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana raduna .000 spettatori (%).

Access Prime Time, dati del 9 ottobre: De Martino fa il botto col 25,6% di share

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.377.000 spettatori (22.1%), mentre Affari Tuoi raduna 5.299.000 spettatori (25.6%). Su Canale5 dopo Striscia tra Poco (2.851.000 – 14.3%), Striscia la Notizia raccoglie 2.751.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 635.000 spettatori con il 3.1%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è seguito da 1.331.000 spettatori con il 6.6% (primo episodio: 1.196.000 – 6%, secondo dalle 21:03 alle 21:45: 1.508.000 – 7.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre interessa a 1.256.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.432.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raccoglie 950.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 967.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo interessa a 1.723.000 spettatori e l’8.3%. Su Tv8 100% Italia gioca con 448.000 spettatori (2.2%). Sul Nove – dalle 20:42 alle 21:42 – Chissà Chi è raccoglie 634.000 spettatori con il 3.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 9 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.437.000 spettatori pari al 19.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.507.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.274.000 spettatori (19.7%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.351.000 spettatori (22%). Su Rai2 dopo TGSport Sera (413.000 – 3.8%), Medici in Corsia totalizza 260.000 spettatori con l’1.9% nel primo episodio e 371.000 spettatori con il 2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag e C.S.I. – Scena del Crimine raccolgono 451.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.762.000 spettatori (16.2%). A seguire Blob segna 1.183.000 spettatori (6.2%) e Riserva Indiana piace a 942.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa appassiona 890.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 321.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 502.000 spettatori (3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 227.000 spettatori con l’1.9%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 380.000 spettatori con il 2.1%.