Ascolti tv del 6 maggio, Belve contro Tradimento. Ma Inter-Barcellona spiazza tutti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ansa Francesca Fagnani

Interviste graffianti o tradimenti? Questo è quanto ha offerto il palinsesto televisivo di martedì 6 maggio. Su Rai 2 è andata in onda Francesca Fagnani con un nuovo appuntamento di Belve, mentre Canale 5 ha proposto una puntata della soap, Tradimento. Ma tutta l’Italia si ferma davanti a Inter-Barcellona su Tv8.

Riccardo Scamarcio è stato il grande protagonista di Rai 1 con il film Quasi orfano. Ospiti di Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2, sono stati Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio.

Su Rete 4 la puntata di È sempre Cartabianca è saltata per un’indisposizione di Bianca Berlinguer. Italia 1 ha mandato in onda una nuova puntata de Le Iene Show dove si è parlato di malasanità a Palermo. Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Un giorno in pretura. Mentre su La7 abbiamo ritrovato DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 6 maggio: Inter-Barcellona stravince su tutti

Su Rai 1 Quasi orfano incolla al piccolo schermo 1.744.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.014.000 spettatori con uno share del 10.5%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.204.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 Le Iene piace a 1.226.000 spettatori con il 7.9%.

Su Rai3 Un Giorno in Pretura segna 612.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Il miglio verde totalizza un a.m. di 487.000 spettatori (2.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.141.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 la semifinale di Champions League – Inter-Barcellona ottiene 5.712.000 spettatori con il 27.3%. Sul Nove La maschera di ferro raduna 240.000 spettatori (1.3%).

Access Prime Time, dati del 6 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.557.000 spettatori (23.1%), mentre Affari Tuoi raduna 5.055.000 spettatori (22.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.249.000 spettatori pari al 10.1%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 511.000 spettatori con il 2.2%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.130.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.048.000 spettatori (5.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.438.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 828.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 693.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.404.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Champions League Live totalizza 1.165.000 spettatori (5.9%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 425.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 6 maggio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.727.000 spettatori pari al 23.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.085.000 spettatori pari al 27.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.728.000 spettatori (16.2%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.664.000 spettatori (19.3%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (422.000 – 4%), Blue Bloods totalizza 587.000 spettatori con il 4.3% nel primo episodio e 782.000 spettatori con il 4.5% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 418.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 547.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.213.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 961.000 spettatori (5.4%) e Riserva Indiana sigla 882.000 spettatori (4.6%).

Su Rete4 La Promessa appassiona 866.000 spettatori (5%). Su La7, in replica, Famiglie d’Italia raduna 193.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 277.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 304.000 spettatori con l’1.9%.