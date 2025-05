È sempre Cartabianca cancellata, cosa succede a Bianca Berlinguer. Lo sconcerto dei fan

Grande sorpresa del pubblico di Rete 4 quando ieri sera, 6 maggio, al posto del consueto appuntamento con È sempre Cartabianca c’era un film, per la precisione Il miglio verde. Tutti a chiedersi cosa è successo, visto che sul suo profilo Instagram Bianca Berlinguer ricordava ai telespettatori di sintonizzarsi sulla sua trasmissione.

È sempre Cartabianca, perché non è andata in onda la puntata del 6 maggio

Nonostante la puntata del 6 maggio di È sempre Cartabianca fosse stata confermata nel palinsesto di Rete 4 e dalla stessa Bianca Berlinguer sul suo profilo Instagram, la trasmissione non è andata in onda ed è stata sostituita all’ultimo dal film, Il miglio verde, che ha raccolto anche un discreto risultato in termini di ascolti, interessando 487.000 spettatori, pari al 2.9% di share.

Il motivo della cancellazione del programma lo ha spiegato la stessa Bianca Berlinguer con una nota rilasciata all’agenzia Adnkronos. La giornalista ha spiegato: “Il programma salta perché non sto bene, ma non è nulla di grave”.

Dunque, una semplice indisposizione ha costretto la Berlinguer a non andare in onda. Non c’è nulla di preoccupante dietro la cancellazione improvvisa di È sempre Cartabianca: la salute di Bianca Berlinguer non è in pericolo, né la sua trasmissione rischia di essere eliminata dal palinsesto per questioni legate all’audience.

Malgrado tutte le rassicurazioni del caso, il cambio di programma repentino ha comunque spiazzato i molti telespettatori che si pregustavano il consueto appuntamento con l’approfondimento di Rete 4.

È sempre Cartabianca salta, la preoccupazione dei telespettatori

Infatti molti spettatori, quando si sono trovati il film al posto di È sempre Cartabianca, hanno cercato di capire cosa stava succedendo e perché la trasmissione della Berlinguer fosse saltata.

In diversi hanno cercato informazioni sul profilo Instagram della presentatrice, ma non hanno ottenuto risposte. Infatti, l’ultimo post condiviso risaliva a un paio di giorni prima e dava proprio l’appuntamento per la puntata del 6 maggio.

Qualcuno allora ha scritto nei commenti per capire cosa stava succedendo, preoccupato per Bianca Berlinguer. “Ciao Bianca che succede c’è un film.. Un abbraccio grande. ❤️”. E ancora: “Ciao come stai? Ti stavamo aspettando, invece fanno un film, cosa sta succedendo?”.

Mentre altri, già informati dell’indisposizione della Berlinguer, le fanno gli auguri di pronta guarigione: “Auguri alla dottoressa Berlinguer. A presto ❤️”.

È sempre Cartabianca, di cosa si sarebbe parlato nella puntata del 6 maggio

Se fosse andata in onda la puntata del 6 maggio di È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer avrebbe affrontato i temi della più stretta attualità. Si sarebbe parlato del conclave, aperto il 7 maggio, e del fotomontaggio che raffigura Donald Trump vestito da Papa postato sugli account social della Casa Bianca.