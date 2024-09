Fonte: IPA Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer, la conduttrice di È Sempre Cartabianca, è tra le giornaliste più apprezzate, con una lunga carriera alle spalle, dedicata al giornalismo e alla conduzione. Il grande pubblico la conosce e la apprezza per Cartabianca, diventato in seguito È Sempre Cartabianca su Mediaset, dopo il passaggio dalla Rai. Vi siete mai chiesti quanto è alta? Alcune curiosità su di lei.

Bianca Berlinguer: altezza, peso e curiosità

Bianca Berlinguer è alta 167 cm e pesa circa 60 kg. Nata a Roma il 9 dicembre 1959, la conduttrice e giornalista è figlia di Enrico Berlinguer e Letizia Laurenti. Si è diplomata al liceo classico e laureata in seguito all’Università La Sapienza di Roma, con indirizzo Lettere. Sin da subito ha intrapreso la sua attività da giornalista, lavorando prima a Radiocorriere TV e poi al Messaggero. Dopo essere entrata nella redazione del Tg3 come redattrice, nel 2009 è stata nominata Direttrice. Sulla Rai, dal 2016 al 2023, ha condotto Cartabianca, per poi approdare a Mediaset dopo 34 anni di servizio con È Sempre Cartabianca.

Una donna che ha sempre creduto nei suoi ideali e che ha sempre portato avanti le sue battaglie, con un certo stile, non solo di conduzione, ma anche in fatto di look. E quando le è stato chiesto se la bellezza abbia mai influenzato il suo lavoro, ha risposto: “Ha contato certamente e mi ha dato sicurezza, ma da una certa età in poi ciò che è davvero importante è sapersi accettare così come si è”.

Nel suo tempo libero, la Berlinguer passa molto tempo con sua figlia. “Naturalmente sono cambiati i ruoli, prima chiedeva lei di me, adesso sono io che la inseguo, che le chiedo di cenare insieme e lei risponde, come fanno i ragazzi di quell’età: ‘Cerco di organizzarmi’. E poi amo molto fare sport“. Ha ammesso, ed è questo il segreto della sua forma fisica.

Sposata a lungo con Stefano Marroni, la coppia si è separata. La Berlinguer ha ritrovato l’amore al fianco di Luigi Manconi, con cui ha avuto la figlia Giulia nel 1998. Riguardo al matrimonio con Manconi, è saltato durante la Pandemia di Covid-19. “Avevamo fatto il giuramento, poi abbiamo soprasseduto perché c’era stata una forte ondata di ritorno del Covid. Lo faremo il prossimo anno”. A Verissimo, invece, ha spiegato: “Non ci sarà alcuna festa di nozze a breve. Le circostanze attuali non lo permettono e, inoltre, ho cambiato idea riguardo al matrimonio”.

Lo stile di Bianca Berlinguer

Lo stile di Bianca Berlinguer? Sempre formale e mai fuori posto. Una donna che si è contraddistinta per look eleganti, ma semplici: giacca, pantalone o gonna al ginocchio, con una particolare predilezione verso il nero, che spesso indossa in televisione e negli eventi a cui prende parte. Un classico del suo armadio, in ogni caso, è la giacca, che non può mai mancare: semplice e d’impatto, perfetta da abbinare ai pantaloni o alle gonne. Per quanto riguarda il beauty look, il suo grande classico è il caschetto bruno, ma c’è stato un tempo in cui aveva una chioma più riflessata, soprattutto sul biondo.