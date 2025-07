Ascolti tv dell’8 luglio, il Mondiale per Club, Bianca Berlinguer o Un duca all’improvviso

Su Canale 5 la semifinale del Mondiale per Club, "Un duca all'improvviso" su Rai 1, "In Onda" su La7 o Bianca Berlinguer su Rete 4: chi vince?

Ansa Bianca Berlinguer

La serata televisiva di martedì 8 luglio non ha regalato nessuna novità. Su Rai 1 è andato in onda il film Un duca all’improvviso, mentre su Canale 5 è stata trasmessa la semifinale del Mondiale per Club, Fluminense-Chelsea.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca dove Bianca Berlinguer si è concentrata sullo scenario internazionale, dominato da grandi conflitti e dal tentativo di risolverli per via diplomatica. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è a Washington per l’incontro con Donald Trump: al centro del bilaterale, gli sviluppi della situazione tra Israele e Iran e i negoziati con Hamas per una tregua a Gaza. Mentre su Rai 3 è andato in onda Kilimangiaro.

Il film di Italia 1, La rivolta delle ex, ha visto come protagonista Matthew McConaughey. Giuseppe Conte è stato ospite di In Onda su La7.

Prima serata, ascolti tv dell’8 luglio

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati dell’8 luglio

Su Rai1 Techetetè. Su Canale5 Paperissima Sprint è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 luglio

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Caduta libera – le 10 botole ha intrattenuto spettatori (%) mentre Caduta libera ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv dell’8 luglio