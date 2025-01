Ascolti tv del 6 gennaio, Stefano De Martino sfida Grease

Fonte: IPA Stefano De Martino

I primi giorni di gennaio regalano ancora qualche momento di relax per chi ancora non ha ripreso gli impegni quotidiani, permettendo di gustarsi un palinsesto tv ancora speciale, prima della ripresa della programmazione canonica.

La serata di lunedì 6 gennaio, quella della Befana, ha accompagnato i telespettatori con una varietà di programmi eterogenea, perfetta per tutti i gusti: Rai 1 ha optato per Affari Tuoi – Speciale Lotterie Italia con Stefano De Martino, mentre su Rai 2 è andata in onda la serie Goldrake U – Il guardiano del Pianeta Blu. Rai 3 ha invece mandato in onda il film Mon crime – La colpevole sono io, mentre i telespettatori di Rete 4 hanno potuto commuoversi con il film Hachiko – Il tuo migliore amico.

Canale 5 ha regalato grandi emozioni sportive con la finale della Supercoppa italiana Milan-Inter, mentre su Italia 1 è tornato l’intramontabile cult Grease con John Travolta e la bellissima Olivia Newton-John. Ma chi ha vinto la battaglia di ascolti di lunedì 6 gennaio 2025?

Prima serata, ascolti tv del 6 gennaio

La serata di lunedì 6 gennaio 2025, Rai1 tiene compagnia ai telespettatori con Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia. Il programma condotto da Stefano De Martino, che ha visto ospiti come Gianni Morandi, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni e Ilenia Pastorelli, ottiene un incredibile risultato interessando 6.208.000 spettatori pari al 26.6% di share nella prima parte, e 6.316.000 spettatori pari al 37.7% nella seconda. Un dato che proclama il programma di Rai 1 come il vincitore della battaglia di ascolti della serata della Befana.

Ottimo risultato anche per lo sport: su Canale5, la Supercoppa Italiana che ha visto sfidarsi Inter e Milan raccoglie 7.404.000 spettatori, con uno share del 32.6%.

La serata di Rai2 vede invece la messa in onda della serie tv Goldrake U – Il guardiano del Pianeta Blu, che intrattiene 1.087.000 spettatori pari al 5.1%, mentre su Rai3 Mon Crime – La colpevole sono io segna 553.000 spettatori e il 2.6%. Rete4, con Hachiko – Il tuo migliore amico, totalizza un a.m. di 610.000 spettatori (3%).

Italia1 punta invece su un grande classico: il film Grease con John Travolta e Olivia Newton-John tiene compagnia a 962.000 spettatori, il 4.8%. Su La7 Quel che resta del giorno raggiunge 619.000 spettatori e il 3.2% e su TV8 La Bella e la Bestia ottiene 417.000 spettatori con il 2.1%.

I dati Access Prime Time del 6 gennaio

Per quanto riguarda i programmi in Access Prime Time, Su Rai2 TG2 Post informa 738.000 spettatori con il 3.16%. Su Italia1, invece, N.C.I.S. – Unità Anticrimine interessa 1.339.000 spettatori con il 5.84%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre piace a 937.000 spettatori (4,12%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.272.000 spettatori (5,48%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 730.000 spettatori e il 3.23% nella sua prima parte e 688.000 spettatori e il 2.95% nella seconda. Per Tv8, 4 Ristoranti segna 587.000 spettatori (2.6%) e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 348.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale, gli ascolti del 6 gennaio

Nel Preserale, per Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ottiene un ascolto medio di 3.594.000 spettatori pari al 23.3%. L’Eredità coinvolge invece 4.900.000 spettatori pari al 27.48%. Su Canale5 il pre partita di Supercoppa intrattiene 3.465.000 spettatori (18.41%) e, su Rai2, dopo TGSport Sera, Tommaso: Maestrelli e il calcio a colori segna 315.000 spettatori con l’1.91%.

N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 439.000 spettatori con il 2.15%. Su Italia1, invece, Supercoppa Italia Live sigla 592.000 spettatori (3.61%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 694.000 spettatori (3.47%). Su Rai3 le news dei TGR interessano 2.216.000 spettatori (13.3%) e, a seguire, Blob segna 939.000 spettatori (4.5%) mentre Via dei Matti N.0 sigla 820.000 spettatori (3.71%).

Su Rete4 La Promessa interessa 955.000 spettatori (4.72%). Su Tv8 4 Hotel conquista 385.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash X Mas Edition è scelto da 295.000 spettatori con l’1.5%.