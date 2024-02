Ascolti tv del 5 febbraio: fiato sospeso al Grande Fratello

Fonte: IPA Giuseppe Garibaldi al GF: ascolti tv del 5 febbraio 2024

Lunedì 5 febbraio su Rai 1 è andata in onda La Rosa dell’Istria e si scontra con la puntatona del Grande Fratello su Canale 5, in attesa dell’inizio del Festival di Sanremo, martedì 6 febbraio, quando non si parlerà d’altro per una settimana.

Il film tv La Rosa dell’Istria – liberamente ispirato al romanzo Chi ha paura dell’uomo nero? di Graziella Fiorentin – è la storia intima di una famiglia, ma anche dei grandi e sofferti amori della vita: la guerra arriva a Canfanaro (oggi Croazia) e investe in pieno la famiglia Braico: il padre Antonio, medico; la madre Bina; i figli Niccolò, Maddalena, Saulo; la nonna Mimma, che rinuncia alla fuga quando il pericolo incombe sulla popolazione istriana, stretta dopo l’armistizio del ’43 tra i soldati tedeschi che cercano di riorganizzarsi nella Repubblica di Salò e le truppe del maresciallo Tito intente ad annettere l’Istria alla Jugoslavia.

Su Canale 5 al Grande Fratello si è tutti col fiato sospeso per Giuseppe Garibaldi. Mentre due nuovi concorrenti varcano la Porta Rossa, la showgirl e conduttrice degli anni ’90 Simona Tagli, al suo grande ritorno in Tv, e Alessio Falsone, imprenditore e allenatore di calcio. Mentre Fiordaliso lascia.

Su Italia 1 Giacobbo con Freedom si sposta tra Assisi e Mantova, va in Grecia per le Meteore e a Villa Arconati per scoprire il Codice Atlantico di Leonardo. Invece su Rai 3 tornano le inchieste di Salvo Sottile con FarWest.

Prima serata, ascolti tv del 5 febbraio: vince La Rosa dell’Istria per poco

Su Rai 1 La Rosa dell’Istria incolla al piccolo schermo 2.896.000 spettatori pari al 17.8%. mentre su Canale 5 il Grande Fratello piace a 2.410.000 spettatori con uno share del 19.6%; su Rete 4 Quarta Repubblica raggiunge 746.000 spettatori (5.3%), su Rai 3 FarWest interessa a 771.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine appassiona836.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai 2 Mad in Italy è la scelta di 830.000 spettatori pari al 5.1%. Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a 4 Hotel in prima tv free ottiene 481.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Little Big Italy in prima tv registra 560.000 spettatori con il 3%.

Access Prime Time, dati del 5 febbraio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 5.040.000 spettatori (23.3%); Affari Tuoi interessa a 5.974.000 spettatori (27.9%); Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.291.000 spettatori con il 15.2%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 631.000 spettatori (2.9%) mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.426.000 spettatori con il 6.6%; Un posto al sole piace a 1.748.000 spettatori (8%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a 1.426.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato735.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Otto e mezzo fa registrare 1.831.000 spettatori (8.4%). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 691.000 spettatori (3.2%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 434.000 spettatori (2%).

Il preserale, dati del 5 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.619.000 spettatori pari al 24.5% mentre L’Eredità colleziona 4.900.000 spettatori pari al 27.5%. Su Canale5 Avanti il Primo! piace a 2.248.000 spettatori (16.2%) mentre Avanti un Altro! intrattiene 3.502.000 spettatori (20.6%). Su Rai2 la finale di Solo tecnico maschile di Nuoto Artistico ai World Aquatics appassiona 274.000 spettatori (2.2%) mentre Castle ottiene 509.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 800.000 spettatori (4%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 383.000 spettatori (2.5%) mentre C.S.I. Miami piace di 640.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.598.000 spettatori pari al 14% mentre Blob segna 1.088.000 spettatori pari al 5.3% e Caro Marziano raduna 1.241.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 527.000 spettatori pari al 2.7%. Su La7 Padre Brown ottiene 151.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 4 Ristoranti cattura 373.000 spettatori (2.1%). Sul Nove la replica di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 537.000 spettatori (2.8%).