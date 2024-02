Fonte: IPA I concorrenti del "Grande Fratello"

Si rinnova l’appuntamento con il Grande Fratello. Alfonso Signorini torna in diretta con una nuova puntata del reality che si sta avvicinando rapidamente alla finale di aprile. Accanto al conduttore, anche l’opinionista Cesara Buonamici e la voce dei social Rebecca Staffelli, scelte appositamente per la nuova stagione e sempre più centrate nel loro ruolo. Grande attesa per il futuro di Giuseppe Garibaldi, trasportato d’urgenza in ospedale in seguito a un malore, oltre che per il possibile ingresso della ex showgirl Simona Tagli.

Come sta Giuseppe Garibaldi

Il concorrente di Palmi si trova ricoverato da qualche giorno in seguito a un malore di cui si ignora la natura. Fortunatamente, Giuseppe Garibaldi sta bene ed è tenuto costantemente monitorato, come riporta il fratello Nicola che sta dando continui aggiornamenti via social. Difficile che possa fare rientro in Casa, dato che si deve riprendere completamente prima di tornare in gioco, ma la diretta può certamente dirci qualcosa di più sulla sua condizione.

Si tratta inoltre di uno dei grandi protagonisti di questa stagione, da un lato per il suo carattere sempre positivo e dall’altro per il fugace flirt avuto con Beatrice Luzzi, attualmente concentrata su altro. Il suo percorso è cresciuto con il tempo e non è sbagliato pensare che sia uno dei pretendenti alla finale. La data non è certa, anche se si parla già della fine di aprile. Grande Fratello potrebbe addirittura andare in onda in contemporanea con l’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria, e con la nuova opinionista Elena Guarnieri.

L’ingresso di Simona Tagli

Secondo indiscrezioni, il cast potrebbe arricchirsi grazie all’ingresso di un volto amatissimo della tv anni ’90. Stiamo parlando di Simona Tagli, showgirl e conduttrice che ha deciso di cambiare vita per dedicarsi a un’attività tutta sua e lontana dai riflettori. La sua esistenza è oggi completamente diversa. Dal 2011, infatti, momento in cui ha scelto di allontanarsi dalla tv, gestisce un negozio in proprio che le ha dato grandi soddisfazioni.

Dopo il ritiro, era stata ospite di diversi programmi televisivi – tra cui Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso – dove aveva spiegato di aver preso una decisione ben precisa riguardo alla sua vita sessuale, mantenendosi casta in attesa di un amore in grado di cambiarle la vita.

Dove e quando vedere Grande Fratello

Grande Fratello è trasmesso in prima serata su Canale 5, tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app, fruibile su tutti i dispositivi elettronici con connessione a internet) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti. Inoltre, non mancano le finestre in day-time su Canale 5 e su Italia 1.

Con Mediaset Infinity (sito, app, smart tv), al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram) è possibile seguire le vicende della Casa e rimanere sempre aggiornati. Su Mediaset Infinity e il sito ufficiale, in più, torna GF Party, lo show live streaming, presentato quest'anno da Annie Mazzola e Andrea Dianetti.