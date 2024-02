Fonte: Ufficio Stampa La rosa dell'Istria

La rosa dell’Istria è un film televisivo targato Rai, per la regia di Tiziana Aristarco. Un nome celebre quanto si tratta di produzioni per il piccolo schermo. Nella sua filmografia troviamo ad esempio Mina Settembre, guardando alle realizzazioni più recenti.

Un libero adattamento del libro di Graziella Fiorentin, dal titolo Chi ha paura dell’uomo nero? In queste pagine il dramma degli esuli istriani e dalmati. L’attenzione, però, viene posta in questo film soprattutto sulla figura di una giovane donna. In seguito all’armistizio del 1943 è costretta a dire addio all’Istria. Si allontana dalla sua terra natale, alla scoperta di un percorso di autorealizzazione a dir poco complesso.

La rosa dell’Istria: trama

La protagonista de La rosa dell’Istria, apprezzata produzione Rai, è Maddalena Braico, la cui storia in questo film ha inizio subito dopo l’8 settembre 1943. In seguito all’armistizio, la popolazione istriana si ritrova priva di difese, mentre il generale Tito avanza mire di pulizia etnica. L’obiettivo è quello di riuscire ad annettere l’Istria alla Jugoslavia. La situazione si fa drammatica, con i tedeschi che si riorganizzano. Maddalena deve così lasciarsi tutto alle spalle, insieme alla sua famiglia.

Suo padre Antonio chiede riparo da un fratello che vive in una piccola cittadina del Friuli. Raggiungerlo però non è affatto semplice. La famiglia deve cimentarsi in una fuga rocambolesca, nel corso della quale si perdono le tracce di Niccolò, adorato fratello di Maddalena.

La vita in Friuli è uno strazio per la giovane, additata a scuola come una straniera. Suo padre non riesce a trovare lavoro e si delineano così i tratti della vita atroce degli esuli. L’Italia li respinge ma Maddalena coltiva una grande passione nel cuore, quella per la pittura. Insieme a Leo, giovane incontrato per caso, scoprirà il suo enorme talento, riuscendo a costruirsi un futuro d’artista e donna.

La rosa dell’Istria: cast e personaggi

La protagonista è Maddalena Braico, giovane 18enne istriana bella e solare. Coltiva la passione per la pittura, che riuscirà a salvarla in una fase critica della sua vita. Abbandonata la terra che amava, dovrà ripartire da zero in un clima di tensione e odio. A interpretare il personaggio è l’attrice Grace Kicaj. Un nome destinato a farsi conoscere nel mondo della televisione italiana. Nel 2023 ha avuto modo di farsi conoscere prendendo parte alla seconda stagione di Fiori sopra l’Inferno (dopo essere stata la protagonista del cortometraggio Non esiste amore a Napoli).

Nel ruolo del buon padre, affettuoso e autorevole, troviamo Andrea Pennacchi. Il suo personaggio è quello di Antonio Braico, che si fa carico della responsabilità di garantire un presente normale ai suoi cari. Pronto ad accettare anche i lavori più umili, pur di potare il pane in tavola. Si scontra però con sua figlia, che coltiva ambizioni artistiche, dunque poco concrete.

Eugenio Franceschini è Leo, ragazzo in apparenza senza passato. Attira subito l’attenzione di Maddalena, conducendo una vita un p0′ bohemienne a Cividale. Bello e appassionato, riesce a riaccendere le speranze nella giovane protagonista. Costretto però sempre a guardarsi le spalle, perché di origine ebraica.

Costantino Seghi dà il volto a Niccolò, fratello maggiore di Maddalena, che ama scrittura e poesia. Pronto però a rinunciare a tutto per seguire le orme del padre, facendosi carico delle responsabilità di un “uomo di famiglia”. Vorrebbe diventare medico come lui ma la fuga dall’Istria lo allontanerà dai suoi cari. Più di tutti sperimenta l’orrore della guerra.

Infine, Clotilde Sabatino è Bina, moglie di Antonio e madre di Maddalena, Niccolò e Saulo. Donna buona e dalla grande energia. Sempre al fianco del suo consorte nei momenti di sconforto. Sempre forte, supporta in pieno l’arte di sua figlia, in contrasto con Antonio.

Dove vedere La rosa dell’Istria

Chiunque volesse vedere La rosa dell’Istria, potrà farlo in prima serata su Rai 1 lunedì 5 febbraio (a un passo dal Festival di Sanremo). Una prima visione con avvio della trasmissione alle ore 21.30. Chiunque non fosse in grado di apprezzare la pellicola in questa precisa fascia oraria, potrà approfittare di RaiPlay. Questo titolo, così come tanti altri, italiani e internazionali, sarà infatti proposto gratuitamente nel catalogo della piattaforma streaming.