Ascolti tv del 4 ottobre, Tale e Quale Show o Endless Love

Fonte: IPA Carlo Conti

Il venerdì sera l’appuntamento su Rai 1 è con Tale e Quale Show che come sempre se la vede con la fiction turca, Endless Love, in onda su Canale 5.

A Tale e Quale Show, la trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai 1 ormai diventata un classico, i concorrenti si sono esibiti in prove di alto livello, Annicchiarico si è cimentato con Renato Zero, Verdiana con Lady Gaga e Justine Mattera con Rita Pavone, solo per fare qualche nome. Giudici d’eccezioni, Pupo e Brignano. Su Canale 5 una nuova appassionante puntata di Endless Love fa emergere altri segreti dei protagonisti.

Su La7 a Propaganda Live per la prima volta è stato ospite Flavio Insinna. Mentre Rete 4 a Quarto Grado si è parlato della vicenda di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati ritrovati i cadaveri di due neonati nel giardino di una villetta. Gli inquirenti cercano di capire come Chiara Petrolini abbia potuto nascondere la doppia gravidanza, liberarsi dei neonati e se ci siano stati dei complici. Per la giovane si prospetta il carcere? Al centro della puntata anche il caso di Pierina Paganelli, uccisa e ritrovata cadavere il 3 ottobre 2023.

Rai 3 ha proposto il documentario, Pericolosamente vicini – Vivere con gli orsi con la regia di Andreas Pichler, vincitore del Premio Grimme, l’Oscar della tv tedesca. Italia 1 ha trasmesso il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare.

Prima serata, ascolti tv del 4 ottobre

Su Rai1 Tale e Quale Show ha interessato 3.147.000 spettatori pari al 20,6% di share. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.269.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 N.C.I.S. intrattiene 829.000 spettatori pari al 4,4% e N.C.I.S. Hawai’i 589.000 spettatori pari al 3,9%. Su Italia1 Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare incolla davanti al video 959.000 spettatori (6%). Su Rai3 Pericolosamente vicini – Vivere con gli orsi segna 551.000 spettatori e il 3,1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un ascolto medio di 1.151.000 spettatori (8,4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 845.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone ottiene 357.000 spettatori con il 2,3%. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.061.000 spettatori (5,9%).

Access Prime Time, dati del 4 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.204.000 spettatori (22,3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.155.000 spettatori (26,4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.599.000 spettatori pari al 13,3%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 481.000 spettatori con il 2,4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.430.000 spettatori (7,3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.005.000 spettatori (5,2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.414.000 spettatori (7,2%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 981.000 spettatori e il 5,1% nella prima parte e 941.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.664.000 spettatori (8,5%). Su Tv8 100% Italia gioca con 393.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 512.000 spettatori con il 2,6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 4 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.332.000 spettatori pari al 19%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.282.000 spettatori pari al 21,4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.020.000 spettatori (18%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.013.000 spettatori (20.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (442.000 – 4.2%), Medici in Corsia totalizza 221.000 spettatori con l’1.7% nel primo episodio e 351.000 spettatori con il 2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 432.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 565.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.430.000 spettatori (15,2%). A seguire Blob segna 908.000 spettatori (5,2%) e Riserva Indiana sigla 804.000 spettatori (4,3%). Su Rete4 La Promessa interessa 887.000 spettatori (5,1%). Su La7 Padre Brown raduna 189.000 spettatori pari all’1,3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 427.000 spettatori (2,7%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 368.000 spettatori con il 2,1%.