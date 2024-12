Ascolti tv 30 dicembre, il Grande Fratello ci prova ancora

Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Una serata all’insegna dei film e dei reality show, quella del 30 dicembre 2024: chi ha vinto la sfida di ascolti? Su Mediaset, Canale5 punta tutto sull’appuntamento, come di consueto, del Grande Fratello al lunedì, con alla conduzione Alfonso Signorini: Rai1 manda in onda Questi Fantasmi, per la regia di Alessandro Gassman. Su Rai2 abbiamo riso con il duo Ale & Franz, mentre Italia1 rispolvera un grande classico: Il Cavaliere Oscuro, della trilogia di Christopher Nolan con il Batman indimenticabile dell’attore Christian Bale. Vediamo gli ascolti tv del 30 dicembre.

Prima serata, ascolti tv del 30 dicembre

Rai1 ha mandato in onda Questi Fantasmi, che ha totalizzato uno share del 17.9% e 2.998.000 spettatori. La ventesima puntata del Grande Fratello si è fermata a uno share del 18.5% con 2.215.000. Rai2 con Raiduo ha totalizzato 941.000 spettatori pari al 5.7%. Rai3 con La Valanga Azzurra ha ottenuto uno share del 3.9% con 698.000 spettatori. Assassinio sul Nilo su Rete4 ha totalizzato il 4.9% con 768.000 spettatori. Il Cavaliere Oscuro su Italia1 ha conquistato 1.048.000 spettatori e il 7% di share. La Torre di Babele su La7, invece, ha raggiunto il 4.1% e 741.000 spettatori. Beata Te su Tv8 ha ottenuto 346.000 spettatori, fermandosi al 2.1%. Little Big Italy sul Nove è sempre una certezza: il primo episodio ha segnato 433.000 spettatori (2.5%) e 364.000 spettatori (3.5%) il secondo episodio, una replica.

Access Prime Time, dati del 30 dicembre

Proseguiamo con gli ascolti dell’Access Prime Time: chi ha vinto la sfida del 30 dicembre 2024? Naturalmente nessuno ormai può battere Stefano De Martino, volto di punta di Rai1 con Affari Tuoi: ancora una volta ha conquistato un pubblico ampio, 5.701.000 spettatori e il 28.5% di share. Striscia la Notizia su Canale5 ha incollato allo schermo un totale di 2.911.000 spettatori, il 14.6%. Rai2 con i classici della Walt Disney ha interessato 551.000 spettatori e il 2.71% di share. Rai3, invece, con Il Cavallo e la Torre è stato scelto da 1.011.000 spettatori (5.17%), mentre il classico Un Posto al Sole non tramonta mai e ha conquistato 1.393.000 spettatori e il 6.9% di share. Rete4 con 4 di Sera ha invece conquistato 829.000 spettatori e il 4.24% durante la prima parte, mentre nella seconda 719.000 spettatori e il 3.57%. 4 Ristoranti su Tv8 ha totalizzato 551.000 spettatori (2.8%), Cash or Trash? X Mas Edition sul Nove è piaciuto a 470.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 30 dicembre

Passiamo ora al Preserale, gli ascolti tv del 30 dicembre 2024: su Rai1, L’Eredità durante La sfida dei 7 è stata seguita da 2.615.000 spettatori e il 18,62% di share, mentre durante il gioco è salita a 4.150.000 spettatori e il 24,76% di share. Invece, Canale5 con La Ruota della Fortuna, durante il segmento Gira la ruota della fortuna, è rimasta stabile a 2.358.000 telespettatori e il 17,89% di share; durante il gioco, un aumento di spettatori fino a 3.572.000 e uno share del 22,40%. Rai2 con NCIS ha totalizzato 566.000 spettatori con il 3,10% di share. Rai3 con le news dei TGR ha totalizzato 2.360.000 spettatori (13.6%), mentre Blob 1.055.000 spettatori (5.44%). Proseguiamo con Rete4 e La Promessa, che è piaciuto a 847.000 spettatori e il 4.64% di share. Italia1 con Studio Aperto Mag si è fermato a 396.000 spettatori (2.67%): meglio C.S.I. – Scena del Crimine, che ha raccolto 557.000 spettatori (3.12%). Famiglie d’Italia su La7 si è fermato a 260.000 spettatori pari all’1.71%, 4 Hotel su Tv8 454.000 spettatori (2.7%) e Cash or Trash – XMas Edition sul Nove 264.000 spettatori con l’1.6%.