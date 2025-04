Ascolti tv del 27 aprile, Lo show dei record o Le Iene

Come sono andati gli ascolti di domenica 27 aprile, in una serata che proponeva film per famiglie, show d'intrattenimento e programmi di informazione

Fonte: Ansa Gerry Scotti

Una serata, quella di domenica 27 aprile, all’insegna di film per famiglie, show d’intrattenimento e programmi di informazione. Mentre sul Nove è saltato l’appuntamento con Fabio Fazio e le grandi interviste di Che tempo che fa, con un “Best of” in programma con i migliori momenti della stagione, le altre reti hanno proposto tante alternative per il pubblico. Su Rai1 è andato in onda il film per famiglie Lassie torna a casa, mentre su Rai2 gli appassionati del genere hanno potuto godersi le puntate della serie di successo N.C.I.S.

Rai3 proponeva invece il consueto appuntamento con PresaDiretta, il programma condotto da Riccardo Iacona che ha approfondito il tema dell’intelligenza delle piante. Nuova puntata su Rete4 con Giuseppe Brindisi e la sua trasmissione d’informazione Zona bianca, mentre su Canale5 Gerry Scotti è tornato sul piccolo schermo con le repliche de Lo show dei record. Imperdibili come sempre le inchieste de Le Iene su Italia1: ma chi ha vinto la gara degli ascolti domenica 27 aprile? Scopriamolo insieme.

Prima serata, ascolti tv del 27 aprile

Nella serata di domenica 27 aprile su Rai1 Lassie torna a casa ha interessato 2.647.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha conquistato 1.745.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 824.000 spettatori (4.4%) e N.C.I.S. Origins 727.000 spettatori (4.2%).

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.415.000 spettatori con l’11.2%. Su Rai3, dopo la presentazione (696.000 – 3.8%), PresaDiretta segna 1.001.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 638.000 spettatori (4.8%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 977.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 Robin Hood principe dei ladri ottiene 409.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of raduna 442.000 spettatori con il 3.6%.

Access Prime Time, dati del 27 aprile

Su Rai1 Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, arriva a 5.572.000 spettatori, toccando il 30.1% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.281.000 spettatori pari al 12.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.194.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 905.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 813.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole… Domenica ha interessato 1.265.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 568.000 spettatori e il 3.1%, mentre sul Nove Little Big Italy raggiunge 429.000 spettatori e il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, i dati del 27 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.615.000 spettatori pari al 20.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.799.000 spettatori pari al 25%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.876.000 spettatori (15.5%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.430.000 spettatori (16.8%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (345.000 – 3%), Blue Bloods totalizza 499.000 spettatori con il 3.5% nel primo episodio e 612.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 450.000 spettatori (3.4%) e C.S.I. Miami raccoglie 522.000 spettatori (3.2%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.963.000 spettatori (12.3%). A seguire Blob segna 809.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Promessa interessa 778.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 Foodish ha conquistato 278.000 spettatori (1.9%), e sul Nove Best Weekend ha interessato 264.000 spettatori con il 2%.