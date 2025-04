Fonte: IPA Fabio Fazio

Non soltanto uno stop per Pasqua, Che tempo che fa si ferma anche questa settimana. Fabio Fazio, con il tutto il suo grande cast di ospiti fissi e non solo, non andrà in onda domenica 27 aprile 2025.

Perché non va in onda Che tempo che fa

L’appuntamento con Che tempo che fa salta ancora. Domenica 20 aprile, come tanti programmi del resto, lo show di Fabio Fazio non è stato trasmesso perché in concomitanza con la Pasqua. Una meritata vacanza, lasciando spazio su Nove a un omaggio alla grande Ornella Vanoni.

La sosta non è però ancora conclusa. La trasmissione salterà il suo solito appuntamento anche stasera, domenica 27 aprile. Gli appassionati però non resteranno a bocca asciutta. Il palinsesto prevede infatti la messa in onda di un best of, ovvero del meglio dei momenti clamorosi andati in onda fino a oggi, da quando lo show ha lasciato la Rai.

Quando torna in onda

Che tempo che fa sarà nuovamente in programmazione a partire da domenica 4 maggio 2025. I fan dovranno dunque avere soltanto ancora un po’ di pazienza. Considerando l’impegno produttivo e la durata della trasmissione, è normale che di tanto in tanto ci si conceda una pausa.

Chiunque volesse seguire il programma, durante il best of di stasera o nella nuova puntata del 4 maggio, potrà farlo in più modi. L’appuntamento è fissato per le ore 21:30. Il mondo va avanti ma il metodo classico, televisione accesa e sintonizzata sul canale 9, funziona sempre. In alternativa è possibile collegarsi al sito ufficiale della rete. Ciò permette non soltanto di vedere Che tempo che fa da ogni dispositivo ma, volendo, anche iniziare la visione quando è comodo.

La trasmissione può essere recuperata quando lo si preferisce, in qualsiasi giorni, o magari facendo ripartire il video proprio durante la diretta, o mettendo pausa per non perdersi nessun momento.

Che tempo che fa, 4 maggio

Saltando la puntata di oggi, domenica 27 aprile, Fabio Fazio non ha avuto la chance, come altri invece, di parlare della morte di Papa Francesco. Forse un bene, considerando il livello generale della discussione mediatica a tema.

Detto ciò, è prevedibile come domenica 4 maggio ci si concentrerà proprio sul compianto Bergoglio, che è stato ospite di Che tempo che fa. Tante le immagini da rivedere e numerosi saranno i commenti in studio. Potrebbero esserci inoltre anche degli ospiti “a tema”, in grado di parlare magari del Conclave che avrà inizio a maggio. Grande l’attesa per questo evento epocale, che sarà seguito in Italia, di certo, ma anche nel resto del mondo con enorme trepidazione. La fumata bianca darà di fatto inizio a una nuova fase, di continuità o rottura con Bergoglio, per la Chiesa cattolica.