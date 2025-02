Ascolti tv del 25 febbraio, Miss Fallaci, Stefano De Martino o la Coppa Italia

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Serata televisiva con grandi appuntamenti quella di martedì 25 febbraio. Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Miss Fallaci con Miriam Leone, su Rai 2 è tornato Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile, mentre su Canale 5 l’appuntamento è stato con la Coppa Italia Inter-Roma.

Sull’onda del successo di Affari Tuoi, Stefano De Martino prova a conquistarsi il podio degli ascolti tv anche in prima serata con Stasera tutto è possibile. Tra i suoi ospiti Brenda Lodigiani, Flora Canto e Manuela Arcuri. Certo è difficile conquistarsi la vetta quando ci si scontra con un mostro sacro come Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone.

Nella puntata di Miss Fallaci, andata in onda su Rai 1, Oriana scrive articoli promozionali per Albert Gordon in cambio di accesso alle sue star. Scopre il dietro le quinte di Hollywood e firma pezzi memorabili, ma presto si rende conto che tutto ha un prezzo.

Su Italia 1 sono tornate Le Iene, mentre su Rete 4 a È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer si è occupata del conflitto in Ucraina e delle elezioni in Germania.

Su La7 a DiMartedì i temi trattati hanno riguardato la politica interna – dalle mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri Santanché e Nordio, al caso Delmastro, allo scontro aperto tra politica e magistratura – e di politica internazionale con l’onda nera dell’Afd in Germania, la crisi delle sinistre che attraversa ormai tutto l’Occidente, ma pure gli ultimi sviluppi sulla guerra in Ucraina e l’incidenza delle decisioni di Trump sull’Italia.

Prima serata, ascolti tv del 25 febbraio: Stefano De Martino (13,7%) batte Miss Fallaci (13,2%)

Su Rai 1 Miss Fallaci incolla al piccolo schermo 2.403.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale5 l’incontro di Coppa Italia Inter-Lazio conquista 4.240.000 spettatori con uno share del 20.5%; su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.096.000 spettatori pari al 13.7%. Su Italia1 Le Iene Show incolla davanti al video 1.349.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 Le Ragazze segna 586.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 695.000 spettatori (4.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.494.000 spettatori e l’8.8%. Su Tv8 Io Prima di Te ottiene 458.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove la replica di Little Big Italy raduna 254.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time, dati del 25 febbraio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 5.113.000 spettatori (24.6%), mentre Affari Tuoi raduna 6.023.000 spettatori (26.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.189.000 spettatori pari al 15.2%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 642.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.451.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.214.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.614.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.047.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 969.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 8 ½ raccoglie 1.864.000 spettatori e l’8.4%. Su Tv8 Celebrity Chef ha interessato 435.000 spettatori (2.0%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 631.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 25 febbraio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.383.000 spettatori pari al 24%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.749.000 spettatori pari al 27.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.114.000 spettatori (16.1%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.190.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 l’incontro di calcio femminile Italia-Danimarca totalizza 433.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 460.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 639.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.462.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 1.102.000 spettatori (5.6%) e Via dei Matti n.0 sigla 1.077.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 858.000 spettatori (4.4%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 329.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 414.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 354.000 spettatori con il 1.9%.