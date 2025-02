Miriam Leone, quanto è alta. Il segreto dei suoi look

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Miriam Leone

Occhi verde smeraldo, pelle diafana e capelli rosso Tiziano: quando si pensa a Miriam Leone non si può non ricondurla a quell’oramai raro canone di bellezza naturale, semplice e raffinata come è. Oggi divisa tra tv e cinema, l’attrice siciliana dopo l’esordio a Miss Italia ha saputo conquistare il pubblico italiano con un mix irresistibile di simpatia e talento. Di lei sappiamo tutto, o quasi: ma quanto è alta?

Quanto è alta Miriam Leone?

Miriam Leone è certo una delle attrici maggiormente apprezzate d’Italia, nata a Catania il 14 aprile 1985. Era il 2008 quando la sua vita cambiò improvvisamente: tutto ebbe inizio dal trionfo a Salsomaggiore, con la conseguente conquista del titolo di “ragazza più bella d’Italia”. Una vittoria rocambolesca, arrivata dopo il clamoroso colpo di scena di quel noto ripescaggio. Sua anche la fascia di Miss Cinema, un segno del destino, possiamo dire oggi.

Dopo aver conquistato l’ambita fascia di Miss Italia all’età di ventitré anni, infatti, la sua carriera è sempre stata in incessante ascesa: complice il successo riscosso, grazie agli studi in recitazione è riuscita ben presto a realizzare il suo sogno e quindi ad approdare nel mondo del cinema, della moda e televisione. Dopo aver preso parte a molteplici film e serie di successo nel corso degli anni a venire, la star di origini siciliane ha anche avuto modo di accumulare esperienze nell’ambito della conduzione tv, più specificatamente per il Palinsesto Rai.

Oltre che per l’indiscutibile, grande bellezza a renderla indimenticabile, Miriam Leone è riuscita negli anni ad affascinare il pubblico grazie ai modi di fare gentili, alla riservatezza ed alla raffinatezza intellettuale che la contraddistinguono.

Ma qual è la sua altezza effettiva? La co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2025 è alta 1 metro e 76 centimetri, una statura piuttosto notevole che le permette di spiccare e vantare un fisico snello e slanciato.

Il segreto dello stile raffinato di Miriam Leone

Nonostante il crescente successo e la grande notorietà, Miriam Leone è comunque riuscita a mantenere intatto negli anni il fascino discreto – ma mai banale – a rendere riconoscibile il suo stile: nei capi che generalmente l’attrice sceglie di indossare è l’eleganza a far da padrona, accompagnata da una cura estrema dei dettagli, ed è forse proprio questo il suo vero asso nella manica.

Ricorrenti, nelle sue scelte quasi sempre monocolore, sono le nuance dell’azzurro, del verde, del rame e del panna, tutte sfumature capaci di esaltare al massimo l’incarnato chiaro ed etereo ed accendere istantaneamente il rosso rame della splendida chioma.

Insomma, quella che la distingue è certamente una bellezza magnetica, unita ad un’allure sofisticata e ad una innegabile presenza scenica: con la lieta prospettiva dell’uscita della serie Miss Fallaci su Rai 1 il prossimo 25 febbraio 2025, Miriam Leone approda quest’anno per la prima volta sul palco dell’Ariston accanto a Carlo Conti per la terza serata del Festival della Canzone Italiana. Dopo un anno contrassegnato dal susseguirsi di red carpet sfavillanti, in cui non ha deluso le alte aspettative, l’attrice è ritornata sul set in seguito alla maternità con tutto il suo charme da diva contemporanea. Quali sorprese modaiole ci riserverà a Sanremo 2025?