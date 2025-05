Ascolti tv del 22 maggio, Don Matteo 13 contro Paolo Bonolis

Su Rai 1 torna in replica "Don Matteo 13" quando Terence Hill lascia per Raoul Bova. Su Canale 5 Paolo Bonolis conquista la prima serata

Fonte: IPA Terence Hill

È già tempo di repliche su Rai 1 e così in prima serata giovedì 22 maggio è arrivato Don Matteo, stagione 13, quella che ha debuttato tre anni fa. Canale 5 ha risposto con Paolo Bonolis e Luca Laurenti al timone di Avanti un altro!.

Don Matteo è tornato su Rai 1 che ha mandato in onda la prima puntata della tredicesima stagione, quella che ha segnato il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova nei panni di Don Massimo. A Spoleto sono in corso i preparativi per celebrare i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo, e naturalmente Cecchini è in prima linea. Insieme a lui anche Anna e Marco, che dopo tante peripezie sentimentali si sono ormai ritrovati come migliori amici O forse no?

Su Canale 5 Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno conquistato la prima serata con Avanti un altro!. Mentre a Dritto e Rovescio su Rete 4 Paolo del Debbio ha intervistato Walter Veltroni per un punto sulla politica internazionale e interna e per analizzare i più recenti fatti di cronaca e poi si è occupato del caso Garlasco.

Su Rai 3 Piero Chiambretti ha ospitato a Donne sull’orlo di una crisi di nervi Nicola Pietrangeli, Pif e Gianni Riotta.

