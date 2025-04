Ascolti tv del 22 aprile, Fuochi d’Artificio contro Tutto quello che ho

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Vanessa Incontrada e Marco Bonini sul set di "Tutto quello che ho"

La serata televisiva di martedì 22 aprile ha visto scontrarsi due grandi fiction, Fuochi d’Artificio su Rai 1 e Tutto quello che ho su Canale 5.

Settimana scorsa, l’8 aprile, Fuochi d’Artificio, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard, aveva vinto la battaglia degli ascolti tv e ci tiene a questo primato. Nella seconda puntata Marta e Davide entrano nella roccaforte tedesca e raccolgono informazioni cruciali per i partigiani. Ma il nuovo generale mette una taglia su Sandokan e Sara rischia di essere scoperta.

Su Canale 5 è andato in onda un nuovo episodio della fiction con Vanessa Incontrada, Tutto quello che ho, dove Lavinia non si fida più delle modalità di indagine della polizia e decide di trovare da sola il vero colpevole della morte di Camilla; si impegna quindi per scagionare Kevin, entrando in conflitto con lo studio legale per il quale lavora, ma soprattutto con il marito Matteo. Le sue ricerche mettono in luce delle incoerenze di comportamento di diverse persone che frequentavano la figlia, come l’amica Valentina o l’ex fidanzato… Tutti sembrano avere qualcosa da nascondere. Anche Matteo prosegue le sue indagini, che si focalizzano su un giro di prostituzione.

Su Italia 1 è tornato l’appuntamento con Le Iene e su Rete 4 quello con È sempre Cartabianca. Su Rai 2 è stato trasmesso il film 18 regali, mentre su La7 è andato in onda DiMartedì.

Prima serata, ascolti tv del 22 aprile: Fuochi d’artificio flop, Vanessa Incontrada vince

Su Rai 1 Fuochi d’artificio incolla al piccolo schermo 1.590.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Canale5 il terzo appuntamento con Tutto quello che ho ha conquistato 2.749.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 18 regali intrattiene 713.000 spettatori pari al 4.1%.

Su Italia1 Le Iene è seguita da 1.793.000 spettatori con il 13.6%. Su Rai3 Mission segna 520.000 spettatori (3%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 782.000 spettatori (5.7%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.598.000 spettatori e il 9.8%. Su Tv8 Dinner Club ottiene 286.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Il discorso del re raduna 241.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time, dati del 22 aprile

Su Rai1 Speciale Porta a Porta interessa 3.207.000 spettatori (15.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.649.000 spettatori pari al 18%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 625.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.346.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.324.000 spettatori (6.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.622.000 spettatori (7.8%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 760.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 736.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.836.000 spettatori (9.1%). Su Tv8 Foodish totalizza 703.000 spettatori (3.5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 551.000 spettatori con il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 22 aprile

Su Rai1 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.497.000 spettatori (14.8%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.639.000 spettatori (20%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (281.000 – 3%) e Il Provinciale (357.000 – 3.3%), Blue Bloods totalizza 651.000 spettatori con il 4.9% nel primo episodio e 889.000 spettatori con il 5.2% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 506.000 spettatori (4.4%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 521.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.355.000 spettatori (15.6%). A seguire Blob segna 943.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 789.000 spettatori (4.7%). Su La7, in replica, Famiglie d’Italia raduna 270.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 305.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 436.000 spettatori con il 2.7%.