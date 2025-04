Fonte: IPA Bruno Vespa

La programmazione tv dei canali in chiaro si è fermata per la morte di Papa Francesco. Dopotutto, era prevedibile: la scomparsa del Pontefice ha comportato uno sconvolgimento totale dei palinsesti, portando alla cancellazione di alcuni programmi – come The Couple – Una vittoria per due – perché andasse in onda il ricordo del Santo Padre. Rai1 ha proposto infatti un’edizione speciale di Porta a Porta condotta da Bruno Vespa, in cui sono stati ripercorsi i 12 anni di pontificato di Jorge Mario Bergoglio.

Su Canale5 abbiamo invece visto il film per la tv Francesco, il Papa della gente, mentre Rete4 ha interrotto la programmazione tradizionale per lasciare spazio a una replica de Il Postino. Su Rai2 abbiamo invece visto In viaggio, mentre su Italia1 è stato trasmesso il film Spider Man 3. Su Rai3 è stato trasmesso Fatima. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti del 21 aprile? Vediamo tutti i dati legati alla serata di Pasquetta.

I dati d’ascolto sono disponibili dalle ore 10