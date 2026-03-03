Ascolti tv del 2 marzo, finito Sanremo resta la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti

La sfida televisiva del lunedì sera è tutta tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Mentre su Rai 1 torna Alberto Angela: gli ascolti tv

IPA Stefano De Martino

È iniziata la settimana post Sanremo e mentre le luci sul Festival si stanno pian piano spegnendo definitivamente, i palinsesti televisivi riprendono il loro normale corso con novità e appuntamenti consueti.

Lunedì 2 marzo Rai 1 ha proposto una puntata di Ulisse con Alberto Angela, dedicata alla Reggia di Versailles, mentre Canale 5 ha mandato in onda la prima puntata di Scherzi a parte condotta da Max Giusti. Le vittime sono state Gabriel Garko, Isobel Kinnear, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca.

Italia 1 ha trasmesso il film Io sono vendetta, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica. Così come Rai 2 ha proposto Lo stato delle cose con Giletti e Rai 3 il film romantico Pattini d’argento. Su La7 a La Torre di Babele si è parlato del conflitto in Medio Oriente.

Ma soprattutto è nell’access prime time che la sfida si è fatta più interessante. I protagonisti dello share sono sempre loro: Stefano De Martino, tornato su Rai 1 con Affari Tuoi, forte della nuova nomina a direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027, e Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna che sarà sospesa per un giorno.

Prima serata, ascolti tv del 2 marzo: Alberto Angela abbattuto da Scherzi a parte

Su Rai 1 Ulisse – Versailles in piano sequenza incolla al piccolo schermo 3.068.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte conquista 3.588.000 spettatori con uno share del 26%.

Su Rai2 Pattini d’argento intrattiene 646.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Io sono vendetta piace a 941.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.150.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 611.000 spettatori (4.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 984.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 278.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Enzo Tortora – Ho voglia di immaginarmi altrove raduna 169.000 spettatori con l’1%.

Access Prime Time, dati del 2 marzo: Gerry Scotti batte Stefano De Martino

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.963.000 spettatori (23.6%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.271.000 spettatori (24.1%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.181.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.394.000 spettatori pari al 24.9% dalle 20:50 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 605.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.058.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.222.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.542.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.123.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 1.054.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.169.000 spettatori (9.9%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 458.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 461.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 2 marzo

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.666.000 spettatori pari al 25.7%, mentre L’Eredità coinvolge 4.723.000 spettatori pari al 27.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.767.000 spettatori (13.9%), mentre Caduta Libera convince 2.854.000 spettatori (17.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (397.000 – 3.2%), 9-1-1: Lone Star conquista 276.000 spettatori con l’1.8% e 9-1-1 433.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 435.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 643.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.535.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 1.097.000 spettatori (5.6%) e Il Provinciale sigla 870.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.221.000 spettatori (7.2%), mentre La Promessa appassiona 1.107.000 spettatori (5.6%). Su La7 Speciale TGLa7 raduna 393.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 324.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (338.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 744.000 spettatori con il 3.9%.