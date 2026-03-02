La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti lascia libera Samira Lui: l’annuncio

Ufficio Stampa Mediaset Samira Lui

Il 2 marzo è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: entrata in studio sotto le tribune per Gerry Scotti (con appello di non tirare nulla), ha poi presentato chi gioca stasera, ovvero il Campione in carica, Giuseppe, e gli sfidanti Maria Stella e Daniele. Poi il conduttore ha ironizzato sullo stop a La Ruota del 3 marzo: le sue parole.

Cos’è successo nella puntata de La Ruota della Fortuna del 2 marzo

Nella puntata del 2 marzo de La Ruota della Fortuna in gioco c’è stato ancora il Campione Giuseppe, l’avvocato di Vicenza che ha totalizzato 32.400 euro. Ieri sera era in studio con la mamma, oggi con la sorella gemella Eva. A provare a togliergli il titolo di Campione sono stati gli sfidanti Maria Stella da Milano, ma di origini “romanissime”, e Daniele da Grottaferrata, che lavora per un’azienda di prodotti chimici.

Poco dopo l’entrata di Samira in studio, Gerry Scotti ha confermato quanto anticipato dal palinsesto: La Ruota della Fortuna non va in onda il 3 marzo. “C’è la grande partita di Coppa Italia, la semifinale con le due squadre del momento, il Como – la rivelazione dell’anno – e l’Inter, che sta dominando il Campionato. Ed è una partita talmente importante che eccezionalmnte lasciamo lo spazio a questa magnifica partita, anche lo zio sarà a casa a godersi Como-Inter”. Samira Lui si è aggiunta a lui, dicendo che La Ruota torna comunque in onda da mercoledì 4 marzo.

Poi la “concessione”, si fa per dire naturalmente, di Scotti: “Domani sera se vuoi andare al cinema con le amiche puoi farlo, è la prima libera uscita“. In effetti il programma è andato in onda per 8 mesi consecutivi e ci ha tenuto compagnia anche durante le feste natalizie, tanto è stato il successo di ascolti raggiunto in questi mesi.

Chi ha vinto nella puntata de La Ruota della Fortuna del 2 marzo

Anche nella puntata del 2 marzo il Campione si è fatto valere, tanto che Gerry Scotti ha detto che “Maria Stella e Daniele hanno solo guardato” durante le prime manche. Il round musicale della serata è stato dedicato a uno degli artisti più amati, Ghali, che ha ricevuto il plauso di Zio Gerry per la “bellissima partecipazione alla Cerimonia Inaugurale delle Olimpiadi”.

Durante la partita, anche gli sfidanti si sono lanciati nella sfida della Ruota: il Campione Giuseppe è andato in bancarotta, ma a 0 euro nella manche Jackpot. C’è stata poi la classica manche de Il Regno degli Animali, tra le più amate dai bambini: il tema è stato il pangolino. Mai buttarsi giù di morale, in ogni caso, come ha sottolineato il conduttore: La Ruota è quel tipo di gioco in cui tutto può cambiare in una frazione di secondo.

Alla fine, la sfida è stata tutt’altro che banale: il Campione, Maria Stella e Daniele si sono sfidati per più di mezz’ora per poi ritrovarsi a zero. Il Campione però ha ceduto il suo posto a Maria Stella, che lo ha battuto e alla fine ha totalizzato più di 18mila euro e ha vinto la crociera.