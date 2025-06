Ascolti TV del 2 giugno, chi ha vinto tra Il Volo e Ulisse – Il piacere della scoperta

Fonte: Ansa Alberto Angela

Giugno inizia all’insegna delle grandi sfide televisive. Non bastava lo show de Il Volo, ancora su Canale5 con Tutti per uno – Viaggio nel tempo: su Rai1 è pure andato in onda Ulisse – Il piacere della scoperta, con la conduzione di Alberto Angela. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti del 2 giugno? I risultati parlano chiaro e suggeriscono come i telespettatori preferiscano sempre più spesso la divulgazione proposta dal figlio di Piero Angela, che si conferma leader indiscusso quando si tratta di parlare di numeri.

Nella stessa serata, su Rai2 è andata in onda la finale di Serie C mentre su Rai3 abbiamo assistito a una nuova puntata di Lo Stato delle Cose, con la conduzione di Massimo Giletti. Su Italia1 è invece stato trasmesso FBI Most Wanted – L’avvelenatore. E ancora, su Rete4 abbiamo visto una nuova puntata di Quarta Repubblica con la conduzione di Nicola Porro. Ma chi ha trionfato nell’ultima serata di festa di questa lunghissima primavera? Vediamo tutti i numeri.

I dati d’ascolto sono disponibili dalle ore 10.