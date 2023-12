Ascolti tv del 2 dicembre: Grande Fratello e Ballando con le stelle, è scontro

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Sabato due dicembre è scontro tra titani in prima serata. Su Rai 1 va in onda Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Su Canale 5 invece, va in onda il Grande Fratello. Il reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini e tra i più amati del canale ha infatti cambiato programmazione (a meno di ulteriori annunci) e fino alla fine dell’anno manterrà il doppio appuntamento il lunedì sera e il sabato sera, entrando così in competizione diretta con il primo canale Rai. Su Rai 2 viene invece trasmesso S.W.A.T e su Rai 3 Sapiens. Su Italia 1 invece, Dora e la città perduta.

Insomma, si può dire che questo sia il primo fine settimana all’altezza del mese di dicembre, da sempre scoppiettante per la programmazione tv, pronta a intrattenere tutte e tutti. Ma chi avrà vinto la gara di ascolti del 2 dicembre? Scopriamolo insieme.

Prima serata, ascolti tv di sabato 2 dicembre: vince Ballando

Ballando con le stelle totalizza 3.186.000 spettatori pari al 23.3% di share. Ma qual è invece la risposta di Mediaset? Su Canale 5 Grande Fratello conquista invece 2.181.000 spettatori con uno share di 16.9%. Su Rai 2 S.W.A.T. viene guardato da 871.000 spettatori con il 4.9% di share. Dora e la Città Perduta su Italia 1 conquista 883.000 spettatori con il 5.1% di share. Rete4 punta su un grande classico, Lo Chiamavano Trinità…e raggiunge un a.m. di 1.380.000 spettatori (8.4%).

Sapiens – Un Solo Pianeta su Rai 3 tiene attaccati al televisore 640.000 spettatori e il 4.1% di share (presentazione a 400.000 e il 2.1%). In Altre Parole su La7 totalizza 950.000 spettatori con il 5.3% (Buonanotte: 378.000 – 2.7%), mentre Tv8 con 4 Ristoranti vede 545.000 spettatori (3%) e 339.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Accordi & Disaccordi registra 389.000 spettatori con il 2.2% (replica di seconda serata: 175.000 – 1.6%).

Access Prime Time, dati del 2 dicembre

Striscia la Notizia su Canale 5 vede 3.001.000 spettatori con il 16.1% (Striscia Tra Poco: 2.664.000 – 14.6%), mentre il TG2 Post su Rai2 cattura a 799.000 spettatori (4.3%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine tocca i 1.350.000 spettatori (7.3%). Su Rai 3 Chesarà… totalizza 594.000 spettatori pari al 3.2%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend conquista 771.000 ascoltatori (4.2%) nella prima parte e 744.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Fratelli di Crozza sul Nove, in replica, ottiene un a.m. di 450.000 spettatori (2.5%).

Il preserale, dati del 2 dicembre

